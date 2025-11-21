Κόκκαλης, Φάμελλος, Χαρίτσης και Δούκας σε εκδήλωση του ΚΟΣΜΟΣ για την κλιματική αλλαγή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με αφορμή την COP 30, την Διάσκεψη για το Κλίμα στην Βραζιλία, ο Κόσμος διοργανώνει εκδήλωση – συζήτηση η οποία φέρνει στο ίδιο πάνελ τους Πέτρο Κόκκαλη, Σωκράτη Φάμελλο και Αλέξη Χαρίτση, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
Τίτλος της εκδήλωσης που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων: «COP30: Επενδύοντας στην Ασφάλεια και την Υγεία μας – Η Εθνική Στρατηγική για την Επόμενη Μέρα».
Επί της ουσίας, αντικείμενο της συζήτησης, σύμφωνα με το ΚΟΣΜΟΣ είναι «το πραγματικό κόστος της κλιματικής κρίσης και τις μεγάλες ευκαιρίες της μετάβασης».
Όπως αναφέρεται στο κάλεσμα για την εκδήλωση «η COP30 στη Βραζιλία δεν είναι απλώς μια διπλωματική διάσκεψη» αλλά «το πεδίο όπου κρίνεται η οικονομική επιβίωση και η δημόσια υγεία της χώρας μας. Με την κλιματική αλλαγή να κοστίζει ήδη στην Ελλάδα 2,2 δισ. ευρώ ετησίως και τους καύσωνες να απειλούν ευθέως τη ζωή και την υγεία των πολιτών στα αστικά κέντρα, η αδράνεια δεν είναι απλώς πολιτική επιλογή, είναι κοινωνική και οικονομική αιμορραγία.
Με αυτό το κριτήριο, ο ΚΟΣΜΟΣ διοργανώνει μια κρίσιμη δημόσια συζήτηση που θα επιτρέψει να μετατραπεί η κρίση σε σχέδιο ανασυγκρότησης».
«Δεν συζητάμε αόριστα για το περιβάλλον» αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου αλλά, «συζητάμε για:
Σύμφωνα με το ΚΟΣΜΟΣ «η Ελλάδα οφείλει να διαμορφώσει τη δική της συνεκτική στρατηγική για να πρωταγωνιστήσει στην πράσινη οικονομία, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και κοινωνικό μέρισμα».
Στόχος είναι «μια Εθνική Πράσινη Συμφωνία» και πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:
«Σκοπός της εκδήλωσης δεν είναι η απλή περιγραφή του προβλήματος, αλλά η σύνθεση λύσεων. Επιδιώκουμε τη συγκρότηση ενός προοδευτικού μετώπου λογικής και ευθύνης που θα εγγυηθεί:
Η Ελλάδα χρειάζεται μία σοβαρή και πλειοψηφική φωνή που θα βλέπει την κλιματική δράση ως ευκαιρία ευημερίας. Ο ΚΟΣΜΟΣ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία. Η εποχή της θεωρίας τελείωσε. Η ώρα της πράξης είναι τώρα».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί: Τετάρτη 26 Οκτωβρίου, ώρα 18:00 Σεράφειο Δήμου Αθηναίων.
Συμμετέχουν:
Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
