Κόκκαλης, Φάμελλος, Χαρίτσης και Δούκας σε εκδήλωση του ΚΟΣΜΟΣ για την κλιματική αλλαγή

Με αφορμή την COP 30, την Διάσκεψη για το Κλίμα στην Βραζιλία, ο Κόσμος διοργανώνει εκδήλωση – συζήτηση η οποία φέρνει στο ίδιο πάνελ τους Πέτρο Κόκκαλη, Σωκράτη Φάμελλο και Αλέξη Χαρίτση, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Τίτλος της εκδήλωσης που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων: «COP30: Επενδύοντας στην Ασφάλεια και την Υγεία μας – Η Εθνική Στρατηγική για την Επόμενη Μέρα».

Επί της ουσίας, αντικείμενο της συζήτησης, σύμφωνα με το ΚΟΣΜΟΣ είναι «το πραγματικό κόστος της κλιματικής κρίσης και τις μεγάλες ευκαιρίες της μετάβασης».

Όπως αναφέρεται στο κάλεσμα για την εκδήλωση «η COP30 στη Βραζιλία δεν είναι απλώς μια διπλωματική διάσκεψη» αλλά «το πεδίο όπου κρίνεται η οικονομική επιβίωση και η δημόσια υγεία της χώρας μας. Με την κλιματική αλλαγή να κοστίζει ήδη στην Ελλάδα 2,2 δισ. ευρώ ετησίως και τους καύσωνες να απειλούν ευθέως τη ζωή και την υγεία των πολιτών στα αστικά κέντρα, η αδράνεια δεν είναι απλώς πολιτική επιλογή, είναι κοινωνική και οικονομική αιμορραγία.

Με αυτό το κριτήριο, ο ΚΟΣΜΟΣ διοργανώνει μια κρίσιμη δημόσια συζήτηση που θα επιτρέψει να μετατραπεί η κρίση σε σχέδιο ανασυγκρότησης».

«Δεν συζητάμε αόριστα για το περιβάλλον» αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου αλλά, «συζητάμε για:

Την Υγεία : Πώς θα θωρακίσουμε τις πόλεις μας και το ΕΣΥ απέναντι στους καύσωνες και τις νέες υγειονομικές απειλές.

: Πώς θα θωρακίσουμε τις πόλεις μας και το ΕΣΥ απέναντι στους καύσωνες και τις νέες υγειονομικές απειλές. Την Τσέπη μας: Πώς η ενεργειακή δημοκρατία και οι ΑΠΕ θα μειώσουν οριστικά τους λογαριασμούς ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Πώς η ενεργειακή δημοκρατία και οι ΑΠΕ θα μειώσουν οριστικά τους λογαριασμούς ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Την Αγροτική Παραγωγή : Πώς θα διασφαλίσουμε το εισόδημα των αγροτών και την επάρκεια τροφίμων, θωρακίζοντας τον πρωτογενή τομέα από την λειψυδρία και την ερημοποίηση που απειλεί το 40% της χώρας.

: Πώς θα διασφαλίσουμε το εισόδημα των αγροτών και την επάρκεια τροφίμων, θωρακίζοντας τον πρωτογενή τομέα από την λειψυδρία και την ερημοποίηση που απειλεί το 40% της χώρας. Την Ασφάλεια: Πώς θα αποτρέψουμε νέες εθνικές τραγωδίες όπως στη Θεσσαλία και τον Έβρο, επενδύοντας στην πρόληψη και την ανθεκτικότητα».

Σύμφωνα με το ΚΟΣΜΟΣ «η Ελλάδα οφείλει να διαμορφώσει τη δική της συνεκτική στρατηγική για να πρωταγωνιστήσει στην πράσινη οικονομία, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και κοινωνικό μέρισμα».

«Προοδευτικό μέτωπο λογικής και ευθύνης για το κλίμα»

Στόχος είναι «μια Εθνική Πράσινη Συμφωνία» και πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:

«Σκοπός της εκδήλωσης δεν είναι η απλή περιγραφή του προβλήματος, αλλά η σύνθεση λύσεων. Επιδιώκουμε τη συγκρότηση ενός προοδευτικού μετώπου λογικής και ευθύνης που θα εγγυηθεί:

Την άμεση αξιοποίηση των συμπερασμάτων της COP30 για την προσέλκυση πόρων.

για την προσέλκυση πόρων. Την Ενεργειακή Ασφάλεια και την απεξάρτηση από τα ακριβά ορυκτά καύσιμα.

και την Την Οικονομική Ανθεκτικότητα με δίκαιη κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Η Ελλάδα χρειάζεται μία σοβαρή και πλειοψηφική φωνή που θα βλέπει την κλιματική δράση ως ευκαιρία ευημερίας. Ο ΚΟΣΜΟΣ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία. Η εποχή της θεωρίας τελείωσε. Η ώρα της πράξης είναι τώρα».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί: Τετάρτη 26 Οκτωβρίου, ώρα 18:00 Σεράφειο Δήμου Αθηναίων.

Συμμετέχουν:

Νίκος Χαραλαμπίδης , Greenpeace Ελλάδας

, Greenpeace Ελλάδας Θεοδότα Νάντσου , WWF Ελλάς

, WWF Ελλάς Σωκράτης Φάμελλος , Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία

, Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Χαρίτσης , Πρόεδρος Νέας Αριστεράς

, Πρόεδρος Νέας Αριστεράς Πέτρος Κόκκαλης, Γραμματέας ΚΟΣΜΟΣ

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

