21.11.2025 18:44

ΥΠΕΞ σε Τουρκία: Χωρίς κανένα έρεισμα στο διεθνές δίκαιο οι αντιδράσεις της Άγκυρας για τον θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

21.11.2025 18:44
YPEX_new

Απάντηση στον εκπρόσωπο του τουρκικού ΥΠΕΞ για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό της Ελλάδας έδωσε η εκπρόσωπος του ελληνικού ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιού.

Όπως τόνισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, «η επικαιροποίηση του χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Ελλάδας στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγινε σύμφωνα με την Οδηγία 2014/89, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και τις διμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η χώρα μας.

 Όπου δεν έχει υπάρξει διμερής οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης αποτυπώνονται τα απώτατα δυνητικά όρια σύμφωνα με τη μέση γραμμή.

 Οι θέσεις της Ελλάδας επί του θέματος έχουν επανειλημμένως διατυπωθεί τόσο διμερώς όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

 Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν κανένα έρεισμα στο ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο» κατέληξε η κ. Ζωχιού..

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ,  Οντζού Κετσελί ανέφερε στη δήλωσή του:

«Η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις μελέτες Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) που διεξάγονται σύμφωνα με τις συστάσεις των αρμόδιων οργάνων των Ηνωμένων Εθνών.

»Όπως είναι γνωστό, η χώρα μας ανακοίνωσε τον εθνικό της ΘΧΣ στις 16 Απριλίου 2025 και τον κοινοποίησε στην Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή της UNESCO στις 12 Ιουνίου 2025.

Έχει παρατηρηθεί ότι ο ελληνικός χάρτης ΘΧΣ που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της Πλατφόρμας ΘΧΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ο οποίος παραβιάζει περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας στο Αιγαίο Πέλαγος και την Ανατολική Μεσόγειο, ενημερώθηκε με αναφορά σε «αρμόδιες ελληνικές αρχές».

»Γίνεται αντιληπτό ότι η Ελλάδα, συνεχίζοντας να αγνοεί τις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου για τη Θάλασσα, επιχειρεί να κάνει δεκτή μέσω της ΕΕ Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) που δεν έχει επίσημα ανακηρύξει στην Ανατολική Μεσόγειο, εργαλειοποιώντας τον χάρτη ΘΧΣ.

»Η χώρα μας απορρίπτει αυτή την παράνομη προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένου γεγονότος.

»Η Τουρκία κοινοποίησε στον ΟΗΕ με ολοκληρωμένο τρόπο τη νομική της θέση σχετικά με τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας της στην Ανατολική Μεσόγειο στις 18 Μαρτίου 2020.

Από αυτή την άποψη, η φερόμενη ως ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο που απεικονίζεται στον ελληνικό χάρτη ΘΧΣ βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

»Οι προσπάθειες της Ελλάδας να νομιμοποιήσει αντιλήψεις για την ΑΟΖ και τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας της, τα οποία δεν έχει οριοθετήσει με τους γείτονές της, ενσωματώνοντάς τα στον χάρτη ΘΧΣ είναι καταδικασμένες σε αποτυχία και συνιστούν μονομερή βήματα που αντιβαίνουν στο Διεθνές Δίκαιο».

