ΠΟΛΙΤΙΚΗ

21.11.2025 14:53

ΣΥΡΙΖΑ για Παπασταύρου: «Διαστρεβλώνει τις δηλώσεις Φάμελλου για τη συμμετοχή του Δημοσίου στο Οικόπεδο 2»

21.11.2025 14:53
syriza_grafeia_1311_1920-1080_new

«Κάνει ότι δεν κατάλαβε» και διαστρεβλώνει τις δηλώσεις Φάμελλου ενώ ξέχασε να αναφερθεί στη βασική του κριτική για την ενεργειακή στρατηγική, απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ στην επίθεση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με όσα ανέφερε χθες στον Real FM και τον Ν. Χατζηνικολάου.

Ειδικότερα, ο Σωκράτης Φάμελλος στη χθεσινή του συνέντευξη ανέφερε πως «με την πώληση του μεριδίου των ΕΛΠΕ στο συγκεκριμένο οικόπεδο (σ.σ. Block2 στο ΒΔ Ιόνιο) το τμήμα συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου περιορίζεται στο 3%». Νωρίτερα, ο υπουργός Περιβάλλοντος απάντησε σε αυτή την αναφορά λέγοντας ότι ο Σωκράτης Φάμελλος είτε είναι «συκοφάντης» είτε είναι «αδαής» και «δεν ξέρει τι υπογράφει», καθώς όπως είπε «η σύμβαση της ExxonMobil είναι η παλιά σύμβαση της Total του 2018, που φέρει την υπογραφή του».

Η Κουμουνδούρου απαντά ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στο ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου στο συγκεκριμένο οικόπεδο (Block 2 στο ΒΔ Ιόνιο) και όχι στο ποσοστό συμμετοχής στα κέρδη από τις εξορύξεις, κατηγορώντας τον υπουργό ότι κάνει «ότι δεν κατάλαβε».

«Ο διορισμένος υπουργός του κ. Μητσοτάκη ξέχασε να πει τα παραπάνω για τη δραματική αλλαγή εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και με αδιαφανή ανταλλάγματα» αναφέρει η ανακοίνωση και διαμηνύει πως «έπεται συνέχεια» καθώς «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει σχετική επίκαιρή ερώτηση στη Βουλή και δεν θα περάσει η εξαπάτηση έτσι εύκολα»

Αναλυτικά η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου:

«Ο κ. Παπασταύρου επέλεξε να επιτεθεί σήμερα στον Σωκράτη Φάμελλο διαστρεβλώνοντας πλήρως χθεσινές του δηλώσεις σχετικά με το ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο οικόπεδο 2 έρευνας υδρογονανθράκων στο ΒΔ Ιόνιο, χρησιμοποιώντας παραπλανητικά τη παλαιότερη συμφωνία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. 

Ο Σωκράτης Φάμελλος, εγκαλεί την κυβέρνηση γιατί συναίνεσε στην μείωση του ποσοστού της HelleniQ Energy -όπου συμμετέχει το Δημόσιο- στο οικόπεδο 2 του Ιονίου από 25% σε 10%. Το αποτέλεσμα είναι ότι το ποσοστό του Δημοσίου (που είναι 31% πλέον στην HelleniQ) σε αυτό το περιουσιακό στοιχείο πέφτει στο 3%. Και εδώ γεννάται ένα μεγάλο ερώτημα. Γιατί, τη στιγμή που η κυβέρνηση δηλώνει ότι υπάρχει σοβαρή δυνατότητα αξιοποίησης του κοιτάσματος (που ούτε σίγουρο ούτε εύκολο είναι), εσύ εκχωρείς μερίδιο σου; Εδώ υπάρχει μείζον ζήτημα διαχείρισης της Δημόσιας περιουσίας. 

Ο διορισμένος υπουργός του κ. Μητσοτάκη ξέχασε να πει τα παραπάνω για τη δραματική αλλαγή εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και με αδιαφανή ανταλλάγματα. Έπεται βέβαια συνέχεια, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει σχετική επίκαιρή ερώτηση στη Βουλή και δεν θα περάσει η εξαπάτηση έτσι εύκολα. 

Ο κ. Παπασταύρου, κάνοντας ότι δεν κατάλαβε, αναφέρθηκε σε άλλο θέμα. Στα δικαιώματα που θα έχει γενικά το Δημόσιο από την πιθανή παραγωγή Υδρογονανθράκων (royalties) και στο φόρο εισοδήματος. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό θέμα και σαφώς είχε διαμορφωθεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ μία πλατφόρμα για τέτοιες συμφωνίες, γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Σε αυτό αναφέρθηκε ο κ. Παπασταύρου και θα αναμένουμε αν θα έρθουν αλλαγές στη Βουλή. Σε κάθε περίπτωση, η πληρωμή δικαιωμάτων και φόρου εισοδήματος είναι το προφανές, δεν μας κάνουν χάρη! 

Δεν είπε επίσης κουβέντα για το ότι παραχωρήσεις (με ισχυρή παρουσία των υπό Δημόσιο έλεγχο ΕΛΠΕ) δεν έχουν προχωρήσει 6 χρόνια με κυβέρνηση ΝΔ και τους δίνονται συνεχείς παρατάσεις, ενώ μειώνεται και ο ρόλος των ΕΛΠΕ και ο έλεγχος και η παρουσία του Δημοσίου, προς όφελος των ιδιωτών μετόχων. 

Και τέλος, ο κ. Παπασταύρου ξέχασε το βασικό κομμάτι της κριτικής του Σωκράτη Φάμελλου και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ότι από την πολυδιάστατη ενεργειακή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ (FSRU Αλεξανδρούπολης, Αγωγός με Βουλγαρία, East Med, Ενεργειακές Κοινότητες και πράσινη μετάβαση) φτάνουμε στην μονομέρεια της πρόσδεσης της χώρας μας στην ενεργειακή πολιτική των ΗΠΑ και της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των αμερικανικών εταιρειών. Σε βάρος των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων αλλά και του περιβάλλοντος. 

Αυτά για να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός ποιος είναι ο αδαής και συκοφάντης».

