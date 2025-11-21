search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 19:27
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.11.2025 18:16

Δίκη Novartis: «Μία από τις χυδαιότερες σκευωρίες που έχουν υπάρξει» κατέθεσε ο Γιάννης Στουρνάρας

21.11.2025 18:16
STOURNARAS
Eurokinissi

Με στόχο να απαξιωθεί «το παλιό πολιτικό σύστημα και να ελεγχθούν οι τράπεζες» στήθηκε «η σκευωρία Novartis» στο πλαίσιο της οποίας οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες «εκβιαζόμενοι από την τότε κυβέρνηση είπαν ψέματα», κατέθεσε στη δευτεροβάθμια δίκη για τους ψευδείς ισχυρισμούς των «Μάξιμου Σαράφη» και «Αικατερίνης Κελέση», ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Ο κ. Στουρνάρας, μηνυτής στην υπόθεση, κατέθεσε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο ότι οι κατηγορούμενοι Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη είπαν ψέματα, εκβιαζόμενοι από την τότε κυβέρνηση, μέλη της οποίας έστησαν σκευωρία σε βάρος του.

«Ήταν μια στημένη σκευωρία, από τις χυδαιότερες που έχουν υπάρξει. Σκοπό είχαν να απαξιώσουν το ”παλιό”, όπως έλεγαν, πολιτικό σύστημα και παράλληλα να ελέγξουν και το τραπεζικό σύστημα. Ήταν πρόχειρα στημένη σκευωρία, στο πόδι, δεν ήξεραν καν ότι ο υπουργός Οικονομικών δεν μπορεί να δώσει απευθείας χρήματα σε εταιρίες» τόνισε ο μάρτυρας.

Κατά τη θέση τού μάρτυρα, η τότε κυβέρνηση «ήθελε τον Στουρνάρα στο στόχαστρο» ώστε να τον απομακρύνουν από τη Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδας.

«Οι έρευνες έδειξαν ότι ήταν ψευδείς οι καταθέσεις και για μένα και για τη σύζυγό μου. Το πρώτο πράγμα που ήθελε η τότε κυβέρνηση ήταν να με βγάλουν από διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, γιατί παντελώς λανθασμένα πίστευαν ότι θα μπορούσαν να ελέγξουν τα πράγματα. Είχα τότε συνεχείς επιθέσεις, ήθελαν να μου σπάσουν το ηθικό, το ίδιο και στη σύζυγο μου. Μπήκα στη φωτιά για να σώσουμε τη χώρα. Τι λόγο είχα εγώ για να πάρω ένα εκατομμύριο ευρώ; (δήθεν ως δώρο). Ο κ. Φρουζής στο δικαστήριο τα αρνήθηκε όλα αυτά».

Απαντώντας σε ερώτηση από την έδρα, ο μάρτυρας εκτίμησε ότι οι δύο κατηγορούμενοι «πιθανότατα εκβιάστηκαν» για να δώσουν τις επίμαχες καταθέσεις στην τότε Εισαγγελία Διαφθοράς.

Όπως κατέθεσε ο κ. Στουρνάρα : «Τότε ο κ. Πολάκης είχε πει ότι ”τους πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη και γι’ αυτό κελάηδησαν”. Προφανώς εκβιάστηκαν και είπαν όσα είπαν. Ηθικοί αυτουργοί ήταν η τότε κυβέρνηση. Ήταν άηθες αυτό που έκαναν. Πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια όλη αυτή η σκευωρία».

Απευθυνόμενος επίσης στους δύο κατηγορούμενους, ο μάρτυρας είπε: «Ακόμα και τώρα αν δηλώσουν ποιοι τους εκβίασαν, μπορεί η υπόθεση να ανοίξει ξανά. Όταν έχουν επιφέρει τέτοιο χτύπημα στους θεσμούς, ακόμα και τώρα έχουν το δικαίωμα να προσφέρουν στην αλήθεια».

Η δίκη συνεχίζεται.

Διαβάστε επίσης:

Μαρινάκης για Ζαχάροβα: Προφανώς και δεν θα πάρουμε άδεια – Πώς οι ελληνορωσικές σχέσεις έχει… μπει στην κατάψυξη

Κόκκαλης, Φάμελλος, Χαρίτσης και Δούκας σε εκδήλωση του ΚΟΣΜΟΣ για την κλιματική αλλαγή

Σκρέκας για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Τηλεφωνήματα μπορεί να υπάρχουν γιατί ήμουν και υφυπουργός», αλλά δηλώνει ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kevin spacey 66- new
LIFESTYLE

Κέβιν Σπέισι: «Τα δικαστήρια με αθώωσαν, δεν σπατάλησα χρόνο να πείσω την κοινή γνώμη – Είμαι γκέι, απολαμβάνω την παρέα ανδρών»

savvidis-34
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιβάν Σαββίδης στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ: Τη Νέα Τούμπα θα τη φτιάξουμε εμείς

stefanos-tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πλήρωσε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμά του

kyriakos-pierrakakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι προοπτικές εμβάθυνσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων κυριάρχησαν στη συνάντηση Πιερρακάκη με Γκιλφόιλ

atixima-ithopoioi-aleiferopoulos
LIFESTYLE

Ατύχημα επί σκηνής στο θέατρο Άλμα – Αλειφερόπουλος και Μήλιας έπεσαν από σκαλιά, ακυρώνονται μέχρι την Κυριακή οι παραστάσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

thanos-plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια Μελόνι; Ο Πλεύρης θέλει να ανοίξει κέντρα επιστροφής μεταναστών στην Αφρική και συγκεκριμένα στη ... Λιβύη

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 19:27
kevin spacey 66- new
LIFESTYLE

Κέβιν Σπέισι: «Τα δικαστήρια με αθώωσαν, δεν σπατάλησα χρόνο να πείσω την κοινή γνώμη – Είμαι γκέι, απολαμβάνω την παρέα ανδρών»

savvidis-34
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιβάν Σαββίδης στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ: Τη Νέα Τούμπα θα τη φτιάξουμε εμείς

stefanos-tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πλήρωσε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμά του

1 / 3