Eurogroup: Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη και οι πολιτικοί συσχετισμοί

Στις 11 Δεκεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία μεταξύ των υπουργών Οικονομικών των χωρών-μελών της Ευρωζώνης για την ανάδειξη του νέου προέδρου του Eurogroup, του άτυπου συμβουλίου τους.

Όπως είναι γνωστό, ο Κυριάκος Πιερρακάκης βρίσκεται – σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται διεθνή ΜΜΕ – στην «short list» των υποψηφίων για τη θέση, κάτι που δείχνει και τη δημοφιλία, αλλά και το σεβασμό που ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ έχει κερδίσει μεταξύ των ομολόγων του.

Όμως, πόσο πιθανή είναι η εκλογή του; Εδώ τα πράγματα είναι πιο… ασαφή, καθώς οι πολιτικοί συσχετισμοί είναι, ας πούμε, περίεργοι: συγκεκριμένα,7 ΥΠΟΙΚ προέρχονται από το ΕΛΚ (στο οποίο ανήκει η ΝΔ), 4 από το φιλελεύθερο Renew, 4 από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες και οι υπόλοιποι συμμετέχουν σε κυβερνήσεις συνεργασίας.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Πολλά και τίποτα, καθώς η πολιτική προέλευση των υπουργών δεν συνεπάγεται ντε και καλά και ψήφο σε «αδελφό» πρόσωπο. Πάντως, οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει έντονο παρασκήνιο και κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ποιος θα εκλεγεί τελικά.

