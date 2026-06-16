Podcast – Δημήτρης Φιλιππίδης: «Αν δεν έχω δουλειά στο θέατρο, θα κάνω οποιαδήποτε άλλη δουλειά»

«Τακούνια στον Βάλτο», το νέο έργο του Άκη Δήμου, μία ποπ πολιτική κωμωδία, παρουσιάζεται στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Η παράσταση θα επισκεφτεί στο πλαίσιο περιοδείας παράλληλα με την Ταράτσα του Λαμπέτη μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Μανώλης Δούνιας και ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Στην (πολιτική) σκηνή του θεάτρου, Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Συσσοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Με αυτή την αφορμή ο ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με την υπόθεση του έργου εδώ υπάρχουν ένας Υπουργός, η γυναίκα του, ένα στέλεχος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Μια εκκεντρική, φιλόδοξη συγγραφέας κι ένας ανερχόμενος, εξίσου φιλόδοξος δημοσιογράφος. Είναι μια ποπ πολύχρωμη κωμωδία για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής (και όχι μόνο).

Ο συγγραφέας θίγει όλα τα κακώς κείμενα στη σημερινή πολιτική κατάσταση. Ο Δημήτρης Φιλιππίδης μίλησε για τον δικό του ρόλο, αυτόν του δημοσιογράφου που προσπαθεί να ανέλθει με κάθε τρόπο στη δουλειά του και την κοινωνία. Δεν υπολογίζει τίποτα και κανέναν προκειμένου να επιτύχει το σκοπό του.

Από τη συζήτηση μας δεν θα μπορούσε να λείψει και η αναφορά στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κέρκυρα και το δικό του χωριό. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το γεγονός ότι φέτος δεν θα μπορέσει να πάει εκεί, λόγω δουλειάς, είπε ότι έστω και για λίγο θα βρεθεί στα γαλανά νερά της. Επίσης αναφερόμενος στην αβεβαιότητα του επαγγέλματος του ηθοποιού, είπε ότι στη περίπτωση που δεν θα έχει δουλειά στο θέατρο, θα μπορούσε να κάνει οποιαδήποτε άλλη εργασία.

Τόνισε ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι άνθρωποι που ζουν στην περιφέρεια είναι πιο αυτάρκεις από αυτούς των μεγάλων αστικών κέντρων. Χαρακτηριστικά είπε: «Θα μπορούσα να ζήσω μόνιμα στο χωριό μου, στην Κέρκυρα, να ασχολούμαι με γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες και ασφαλώς με τη θάλασσα. Η ζωή στην ύπαιθρο είναι πολύ πιο ανθρώπινη». Τέλος σχετικά με τις δυσκολίες που έχει το θέατρο, είπε ότι αυτές δεν τον κουράζουν επειδή «κάνω αυτό που αγαπάω».

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