search
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 12:40
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.11.2025 09:56

«Ιθάκη»: Η συνάντηση Τσίπρα – Κασσελάκη και ο προβληματισμός του Τάιλερ

24.11.2025 09:56
tsipras_kasselakis

Τελικά, πολλές και… πιπεράτες λεπτομέρειες σχετικά με τα τεκταινόμενα στην πολιτική ζωή της χώρας φαίνεται ότι περιλαμβάνει η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

Για παράδειγμα, ο πρώην πρωθυπουργός περιγράφει την πρώτη συνάντησή του με τον Στέφανο Κασσελάκη λίγο πριν ο δεύτερος ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και η περιγραφή έχει ενδιαφέρον:

«Τον δέχτηκα στο σπίτι μου μαζί με τον σύζυγό του Τάιλερ. Προς έκπληξή μου γρήγορα συνειδητοποίησα ότι είχε έρθει για να μου ανακοινώσει την απόφαση του να είναι υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος.

Προσπάθησα να τον αποθαρρύνω. Μου φάνηκε υπερφίαλος. Είχε τη βεβαιότητα όχι μόνο ότι θα εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ότι σύντομα θα εκλεγεί και πρωθυπουργός. Όταν έφυγαν, η Μπέττυ γυρίζει και μου λέει:

-«Αυτός θα τα φάει τα μούτρα του!».

-«Γιατί το λες;»

-«Δεν άκουσες τι με ρώτησε; Σκοπεύουν να αποκτήσουν παιδιά και η αγωνία του είναι πως θα τα μεγαλώσουν στο Μαξίμου».

-«Και τι του απάντησες;»

-«Αγάπη να υπάρχει και όλα γίνονται. Τι να του απαντήσω;»

«Τελικά έπεσα έξω στην εκτίμησή μου. Ο Κασσελάκης εξελέγη».

Διαβάστε επίσης

Νίκος Μωραΐτης για βιβλίο Τσίπρα: Με ενδιαφέρει η οπτική του στα λάθη, όχι στα σωστά

Eurogroup: Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη και οι πολιτικοί συσχετισμοί

Κοινή εμφάνιση Καραμανλή – Βενιζέλου σε εκδήλωση εφημερίδας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko_ekav
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Καθημερινοί οι καβγάδες ανάμεσα στα αδέλφια, είχαν βγει μαχαίρια – «”Σκοτώνονταν” συνέχεια» (videos)

syntaxiouhoi_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων για τα 250 ευρώ: Όχι άλλα επιδόματα, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης

nova_euroleague_adv
ADVERTORIAL

Πανδαισία EuroLeague με τις ελληνοσερβικές «μονομαχίες» στο παρκέ του Novasports!

tsipras_pappas_polakis_2411_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτες αντιδράσεις για την «Ιθάκη» του Τσίπρα: Τι του λένε Πολάκης, Παππάς και Σκουρλέτης (videos)

lizzo-new
LIFESTYLE

Lizzo: «Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δουν το ταλέντο μου γιατί ήταν απασχολημένοι με το βάρος μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά - Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 12:33
peripoliko_ekav
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Καθημερινοί οι καβγάδες ανάμεσα στα αδέλφια, είχαν βγει μαχαίρια – «”Σκοτώνονταν” συνέχεια» (videos)

syntaxiouhoi_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων για τα 250 ευρώ: Όχι άλλα επιδόματα, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης

nova_euroleague_adv
ADVERTORIAL

Πανδαισία EuroLeague με τις ελληνοσερβικές «μονομαχίες» στο παρκέ του Novasports!

1 / 3