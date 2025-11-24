«Ιθάκη»: Η συνάντηση Τσίπρα – Κασσελάκη και ο προβληματισμός του Τάιλερ

Τελικά, πολλές και… πιπεράτες λεπτομέρειες σχετικά με τα τεκταινόμενα στην πολιτική ζωή της χώρας φαίνεται ότι περιλαμβάνει η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

Για παράδειγμα, ο πρώην πρωθυπουργός περιγράφει την πρώτη συνάντησή του με τον Στέφανο Κασσελάκη λίγο πριν ο δεύτερος ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και η περιγραφή έχει ενδιαφέρον:

«Τον δέχτηκα στο σπίτι μου μαζί με τον σύζυγό του Τάιλερ. Προς έκπληξή μου γρήγορα συνειδητοποίησα ότι είχε έρθει για να μου ανακοινώσει την απόφαση του να είναι υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος.

Προσπάθησα να τον αποθαρρύνω. Μου φάνηκε υπερφίαλος. Είχε τη βεβαιότητα όχι μόνο ότι θα εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ότι σύντομα θα εκλεγεί και πρωθυπουργός. Όταν έφυγαν, η Μπέττυ γυρίζει και μου λέει:

-«Αυτός θα τα φάει τα μούτρα του!».

-«Γιατί το λες;»

-«Δεν άκουσες τι με ρώτησε; Σκοπεύουν να αποκτήσουν παιδιά και η αγωνία του είναι πως θα τα μεγαλώσουν στο Μαξίμου».

-«Και τι του απάντησες;»

-«Αγάπη να υπάρχει και όλα γίνονται. Τι να του απαντήσω;»

«Τελικά έπεσα έξω στην εκτίμησή μου. Ο Κασσελάκης εξελέγη».

