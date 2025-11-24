search
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 12:40
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.11.2025 11:01

«Ιθάκη»: Πώς ο Λαφαζάνης «έκοψε» τον Θεοδωράκη

24.11.2025 11:01
tsipras_theodorakis_new

Παρά το γεγονός ότι η συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ για σχηματισμό κυβέρνησης μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 ήταν προαποφασισμένη, φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας κάνει «δεύτερες σκέψεις» σχετικά με τη μη συμμετοχή του Ποταμιου σε εκείνο το σχήμα, αν και παραδέχεται ότι κάτι τέτοιο θα ήταν δύσκολο.

Στην «Ιθάκη», ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρεται σε εκείνες τις πρώτες ώρες, γράφοντας τα εξής:

«Όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. Ανεβαίνοντας με τα πόδια της σκάλες της Κουμουνδούρου, κάποια στιγμή ο Θεοδωράκης φτάνει στον όροφο που ήταν το γραφείο του Λαφαζάνη. Τον συναντάει στον διάδρομο και ο Λαφαζάνης του απευθύνεται: “Τι θες εσύ εδώ; Μην κάνεις τον κόπο, πρόλαβε ο άλλος”.

Με τον Θεοδωράκη να απαντά: “Τι εννοείς;”

Και τον Λαφαζάνη να του λέει: “Ήταν πάνω με τον Καμμένο. Τελείωσε τα βρήκαμε”.

Και έτσι ο Θεοδωράκης δεν έκανε τον κόπο. Ανέβηκε μεν για λόγους ευγενείας μέχρι τον έβδομο, αλλά η συνάντηση τελείωσε πριν καν αρχίσει. Ανταλλάξαμε δυο κουβέντες σχεδόν στο πόδι, κι έφυγε. Δεν μου δόθηκε καν η ευκαιρία να συζητήσω ουσιαστικά μαζί του το ενδεχόμενο συμμετοχής του στην Κυβέρνηση.

Ενδεχομένως το αποτέλεσμα να ήταν το ίδιο σε κάθε περίπτωση. Με δεδομένη τη συμμετοχή Καμμένου, ήταν εξαιρετικά δύσκολο να τον πείσω να συμμετάσχει και αυτός. Έχει όμως την ιστορική του αξία το γεγονός ότι η απόφασή του να μην πάρει τον ανελκυστήρα και να ανέβει από τις σκάλες στέρησε τη δυνατότητα έστω να κουβεντιάσουμε πριν διαφωνήσουμε».

Διαβάστε επίσης:

«Ιθάκη»: Ο Τσίπρας για τον Σόιμπλε, τη διαπραγμάτευση και την αποκάλυψη της Μέρκελ

Δημοσκόπηση GPO: Μικρά κέρδη για ΝΔ, μεγάλη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση, τι «ψάρια» πιάνουν Τσίπρας, Σαμαράς, Καρυστιανού

Στα βιβλιοπωλεία από σήμερα η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Τα καρφιά για Πολάκη, Παππά, Τσακαλώτο, Βαρουφάκη, Κασσελάκη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko_ekav
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Καθημερινοί οι καβγάδες ανάμεσα στα αδέλφια, είχαν βγει μαχαίρια – «”Σκοτώνονταν” συνέχεια» (videos)

syntaxiouhoi_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων για τα 250 ευρώ: Όχι άλλα επιδόματα, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης

nova_euroleague_adv
ADVERTORIAL

Πανδαισία EuroLeague με τις ελληνοσερβικές «μονομαχίες» στο παρκέ του Novasports!

tsipras_pappas_polakis_2411_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτες αντιδράσεις για την «Ιθάκη» του Τσίπρα: Τι του λένε Πολάκης, Παππάς και Σκουρλέτης (videos)

lizzo-new
LIFESTYLE

Lizzo: «Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δουν το ταλέντο μου γιατί ήταν απασχολημένοι με το βάρος μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά - Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 12:33
peripoliko_ekav
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Καθημερινοί οι καβγάδες ανάμεσα στα αδέλφια, είχαν βγει μαχαίρια – «”Σκοτώνονταν” συνέχεια» (videos)

syntaxiouhoi_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων για τα 250 ευρώ: Όχι άλλα επιδόματα, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης

nova_euroleague_adv
ADVERTORIAL

Πανδαισία EuroLeague με τις ελληνοσερβικές «μονομαχίες» στο παρκέ του Novasports!

1 / 3