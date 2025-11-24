«Ιθάκη»: Πώς ο Λαφαζάνης «έκοψε» τον Θεοδωράκη

Παρά το γεγονός ότι η συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ για σχηματισμό κυβέρνησης μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 ήταν προαποφασισμένη, φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας κάνει «δεύτερες σκέψεις» σχετικά με τη μη συμμετοχή του Ποταμιου σε εκείνο το σχήμα, αν και παραδέχεται ότι κάτι τέτοιο θα ήταν δύσκολο.

Στην «Ιθάκη», ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρεται σε εκείνες τις πρώτες ώρες, γράφοντας τα εξής:

«Όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. Ανεβαίνοντας με τα πόδια της σκάλες της Κουμουνδούρου, κάποια στιγμή ο Θεοδωράκης φτάνει στον όροφο που ήταν το γραφείο του Λαφαζάνη. Τον συναντάει στον διάδρομο και ο Λαφαζάνης του απευθύνεται: “Τι θες εσύ εδώ; Μην κάνεις τον κόπο, πρόλαβε ο άλλος”.

Με τον Θεοδωράκη να απαντά: “Τι εννοείς;”

Και τον Λαφαζάνη να του λέει: “Ήταν πάνω με τον Καμμένο. Τελείωσε τα βρήκαμε”.

Και έτσι ο Θεοδωράκης δεν έκανε τον κόπο. Ανέβηκε μεν για λόγους ευγενείας μέχρι τον έβδομο, αλλά η συνάντηση τελείωσε πριν καν αρχίσει. Ανταλλάξαμε δυο κουβέντες σχεδόν στο πόδι, κι έφυγε. Δεν μου δόθηκε καν η ευκαιρία να συζητήσω ουσιαστικά μαζί του το ενδεχόμενο συμμετοχής του στην Κυβέρνηση.

Ενδεχομένως το αποτέλεσμα να ήταν το ίδιο σε κάθε περίπτωση. Με δεδομένη τη συμμετοχή Καμμένου, ήταν εξαιρετικά δύσκολο να τον πείσω να συμμετάσχει και αυτός. Έχει όμως την ιστορική του αξία το γεγονός ότι η απόφασή του να μην πάρει τον ανελκυστήρα και να ανέβει από τις σκάλες στέρησε τη δυνατότητα έστω να κουβεντιάσουμε πριν διαφωνήσουμε».

