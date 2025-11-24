«Απεφάνθη ο λαός, πρώτευσα στην μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια» απαντά ο Παππάς στην κριτική Τσίπρα για τη συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο μετά το 13-0

Για το βιβλίο Τσίπρα, αλλά και όσα αναφέρονται εκεί για το πρόσωπό του σε σχέση με τις τηλεοπτικές άδειες και το Ειδικό Δικαστήριο, τοποθετήθηκε σε συνέντευξή του στο Open και στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδας», ο Νίκος Παππάς.

Όπως ανέφερε με την «Ιθάκη», ο Αλέξης Τσίπρας, «έχει διαμορφώσει ένα πολιτικό γεγονός, δεν είναι απλώς ένα βιβλίο, ήταν ιστορική υποχρέωση να καταγράψει αυτό που έζησε».

Σε σχέση με την κριτική που του ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας για το ότι δεν έκανε πίσω από την πρώτη γραμμή και τα ψηφοδέλτια μετά την καταδίκη του στο Ειδικό Δικαστήριο ο Νίκος Παππάς ανέφερε:

«Η ιστορία έδειξε ότι συμμετείχα στα ψηφοδέλτια, πρώτευσα στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, οπότε απεφάνθη ο λαός. Το 13-0 που πολλοί το χρησιμοποίησαν εναντίον μου αποδείχθηκε ότι ο κ. Μητσοτάκης όταν το εκστόμισε μετά το έβαλε και στα πόδια. Γιατί; Γιατί είναι σαφές ότι το είχε ενορχηστρώσει εναντίον μου μια ιστορία ένα χυδαίο δούναι και λαβείν με την κυρία Κλάπα και την κυρίια Αδειλίνη, οι οποίες χρησιμοποίησαν τη δική μου υπόθεση για να διοριστούν και όταν διορίστηκαν βυσσοδομούσαν με την υπόθεση των Τεμπών».

Σε σχέση με την επιθετικότητα που εξέπεμψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατά των καναλαρχών στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών, για την οποία ο Αλέξης Τσίπρας αναθεωρεί και λέει ότι «κάναμε λάθος», ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

«Δεν είμαστε ίδιοι, και ως πρόσωπα, αυτοί που ήμασταν το 2015, κι εγώ έχω δείξει περισσότερο πάθος, πήρα αποφάσεις με τη θέληση και τη βούληση υποτιμώντας τους συσχετισμούς. Κάποια πράγματα ενδεχομένως να τα κάναμε διαφορετικά. Κάναμε όμως κεντρικές επιλογές που δικαιώθηκαν από την Ιστορία. Είμαστε στο 2026. Είμαι σε ένα τηλεοπτικό σταθμό που αν δεν είχε γίνει διαδικασία αδειοδότησης δεν θα υπήρχε. Αν δεν είχε μπει ο Ιβάν Σαββίδης σ’ εκείνο το κτίριο εκείνο το βράδυ για να βάλει πολλά λεφτά ο τηλεοπτικός σταθμός Open δε θα υπήρχε. Θα ήμασταν με υπερχρεωμένα κανάλια μόνο. Είναι 2.600 μέρες από τότε που δόθηκαν οι άδειες. 2.300 μέρες από τότε που κέρδισε η ΝΔ τις εκλογές. Στο 90% εφαρμόζει τον νόμο μας η ΝΔ».

Περαιτέρω για το θέμα της επιθετικότητας σχολίασε «ναι, θα μπορούσαμε ας πούμε να κάνουμε τα πάντα για να μη διαρρεύσει εκείνη η φωτογραφία με τα ράντζα (σ.σ. στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας με τους «έγκλειστους» καναλάρχες). Δε χρειαζότανε. Δε θα άλλαζε κάτι».

