ΠΟΛΙΤΙΚΗ

24.11.2025 21:28

Κουτσούμπας για Τσίπρα: Με όρους πολιτικού κουτσομπολιού επιχειρεί να δικαιωθεί και να δικαιώσει τις αντιλαϊκές επιλογές του

Στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, Ιθάκη, που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Στη διάρκεια του χαιρετισμού του το βράδυ της Δευτέρας στην παρουσίαση του βιβλίου της Σωτηρίας Μαραγκοζάκη «Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος» από τις εκδόσεις «Ειρήνη, στο οποίο η συγγραφέας καταγράφει τη ζωή του Νίκου Βαβούδη, ανέφερε για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα:

«Δυστυχώς, σήμερα μονοπωλούν τη δημόσια συζήτηση βιβλία πολιτικών, όπως είναι και το βιβλίο του κ. Τσίπρα, που με όρους κυρίως πολιτικού κουτσομπολιού, επιχειρεί, όχι μόνο να δικαιωθεί και να δικαιώσει τις αντιλαϊκές επιλογές του ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση, αλλά κυρίως να κάνει μια δήλωση νομιμοφροσύνης στο σύστημα, έτσι ώστε το τελευταίο να τον ξαναεμπιστευτεί στο πλαίσιο των διεργασιών ανασύνθεσης που γίνονται.

Δεν θα είχε καμία μεγάλη σημασία να ασχοληθούμε με τα όσα γράφει, αν δεν υπήρχαν στο βιβλίο του αναφορές για τη στάση που κράτησε το ΚΚΕ απέναντί του, το οποίο αποκάλυπτε ότι ο κ. Τσίπρας υπηρέτησε με μεγάλη συνέπεια το σύστημα και μάλιστα σε μια δύσκολη γι αυτό περίοδο, όπως ήταν αυτή της κρίσης, καλλιεργώντας αυταπάτες ότι μια κυβέρνηση στο έδαφος του καπιταλισμού μπορεί δήθεν να ανακουφίσει τον λαό.

Φανταστείτε τότε το ΚΚΕ να είχε δώσει στήριξη σε αυτόν τον τραγέλαφο που περιγράφεται στις σελίδες του βιβλίου του κ. Τσίπρα, όλον αυτόν τον ορυμαγδό της κοροϊδίας που τελικά απογοήτευσε λαϊκές ριζοσπαστικές δυνάμεις και που σήμερα ο Τσίπρας προσπαθεί να το φορτώσει σε κάποιους συνεργάτες του για να βγει λάδι ο ίδιος.

Το ΚΚΕ καθημερινά επιτελεί το έργο του, αναλαμβάνοντας τη σοβαρή πολιτική ευθύνη της ενημέρωσης, της οργάνωσης και κινητοποίησης του ελληνικού λαού απέναντι σε κάθε είδους αστική κυβέρνηση που υπηρετεί την καπιταλιστική εξουσία, γιατί το κρίσιμο σήμερα είναι να μη χαθεί άλλος χρόνος, να παλέψουμε για τη νέα κοινωνία της ευημερίας, της ειρήνης, της προόδου, τον σοσιαλισμό».

1 / 3