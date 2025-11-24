Θεοδωράκης για την «Ιθάκη» του Τσίπρα: «Το παρουσιάζει σαν μυθιστόρημα» – Τι ανέφερε για το περιστατικό στα σκαλιά της Κουμουνδούρου

Το δικό του σχόλιο για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα έκανε ο Σταύρος Θεοδωράκης, δίνοντας τη δική του εκδοχή για το παρασκήνιο των κρίσιμων ωρών μετά τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015.

Ο τότε επικεφαλής του «Ποταμιού» μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha και αμφισβήτησε σειρά γεγονότων όπως τα περιγράφει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του, τονίζοντας ότι «το παρουσιάζει σαν μυθιστόρημα».

Ο Σταύρος Θεοδωράκης αναφέρθηκε και στο περιστατικό στα σκαλιά της Κουμουνδούρου, όπου, σύμφωνα με το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης φέρεται να είπε στον Σταύρο Θεοδωράκη ότι «τον πρόλαβε άλλος».

«Δεν νομίζω ότι υπήρξε αυτή η φράση», σημείωσε ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο οποίος περιέγραψε λεπτομερώς την εν λόγω επίσκεψή του στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι: «Το ασανσέρ που ανέβηκα έφτανε μέχρι τον 4ο-5ο όροφο και την υπόλοιπη διαδρομή την έκανα με τα πόδια. Ο Λαφαζάνης και ο Παππάς ήταν “μεθυσμένοι” από τη νίκη. Μου είπαν: “Θα κάνουμε κυβέρνηση με τον Καμμένο”».

Σταύρος Θεοδωράκης: Δεν υπήρχε περίπτωση το «Ποτάμι» να μπει σε κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2015

Ο Σταύρος Θεοδωράκης σημείωσε ακόμη ότι, παρά το γεγονός πως ήταν προγραμματισμένο να συναντηθεί πρώτος με τον Αλέξη Τσίπρα μετά τις εκλογές, το ραντεβού του «μετατέθηκε εσκεμμένα» για μιάμιση ώρα από τη γραμματεία του τότε πρωθυπουργού. «Έτσι έγινε η συγκυβέρνηση με τον Καμμένο», σχολίασε.

«Δεν είναι ακριβώς έτσι· το παρουσιάζει σαν μυθιστόρημα», συνέχισε ο ίδιος, αναφερόμενος στο πώς περιγράφονται τα προαναφερθέντα γεγονότα στην «Ιθάκη», ενώ υπογράμμισε ότι το «Ποτάμι» δεν θα συμμετείχε υπό καμία συνθήκη σε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο.

«Για να γίνει ένας γάμος, πρέπει να θέλει και η νύφη και ο γαμπρός. Δεν υπήρχε περίπτωση το “Ποτάμι” να μπει σε κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2015», είπε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Θεοδωράκης.

«Όταν μπήκα στο γραφείο του, μου είπε ότι έχει ήδη συμφωνήσει κυβέρνηση με τον Καμμένο. Του απάντησα ότι εγώ δεν συμπράττω μαζί του», συμπλήρωσε ο ίδιος.

