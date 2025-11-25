Βαρουφάκης για βιβλίο Τσίπρα: Θα περιμένω την ταινία… (Video)

Με σκωπτική διάθεση σχολίασε ο Γιάνης Βαρουφάκης την κυκλοφορία του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, με τον τίτλο «Ιθάκη», και τα όσα γράφει για τον ίδιο.

«Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, θα περιμένω να βγει η ταινία», ήταν η πρώτη ατάκα του πρώην ΥΠΟΙΚ και νυν γραμματέα του ΜεΡΑ25 στην ΕΡΤ, ωστόσο, στη συνέχεια η κριτική του ήταν πιο σκληρή, καθώς, μιλώντας για τις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τους δανειστές για το τρίτο μνημόνιο υποστήριξε ότι ο Α. Τσίπρας «τους τα είχε δώσει όλα και τον τιμωρούσαν. Θέλανε όχι μόνο να υπογράψει μνημόνιο, θέλανε να τον εξευτελίσουν».

«Κάποτε ρώτησαν την Μάργκαρετ Θάτσερ “ποιο ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα” και απάντησε “ο εργατικός Τόνι Μπλερ”. Αν ρωτήσετε σήμερα τους πιο βαμμένους τροϊκανούς το ίδιο ερώτημα θα σας πουν ο Αλέξης Τσίπρας. Προσπαθεί να βαφτίσει το κρέας ψάρι και την άγνοιά του που παραδέχεται ότι είχε, σε αφέλεια», συμπλήρωσε ο Γ. Βαρουφάκης για να προσθέσει ότι «ο Τσίπρας έστρωσε τον δρόμο για τον Μητσοτάκη. Αυτή η προσπάθεια rebranding που αποτελεί ενδιαφέρουσα προσπάθεια διαστρέβλωσης όσων έγιναν, έχει ενδιαφέρον να το διαβάσει όποιος θέλει και να κρίνει».

Σχολιάζοντας την αναφορά του Τσίπρα για το σχέδιο πληρωμών των συντάξεων με κουπόνια, ο Γ. Βαρουφάκης επισήμανε ότι «είναι σα να σου δίνουν Bentley και Ferrari και να ξινίζεις μούτρα. παρόμοιο σύστημα είχε εφαρμοστεί με επιτυχία και σε άλλες χώρες» λέγοντας ότι ο τίτλος του συστήματος που είχε προτείνει ήταν «Δημόσιο σύστημα εξωτραπεζικών πληρωμών βασισμένο στο taxisnet».

Μάλιστα, υποστήριξε ότι «το να χαρακτηρίζει κουπόνια ένα σύστημα παράλληλων πληρωμών, πολύ προηγμένο για την εποχή του είναι εξευτελιστικό για τον ίδιο. Ο βασικός λόγος που με επέλεξε για υπουργό Οικονομικών ήταν αυτό το σύστημα πληρωμών» και προσέθεσε ότι ήταν «ο όρος που είχε θέσει το σύστημα αυτό πληρωμών. Είναι εξευτελιστικό να λέει ότι το έμαθε στο τέλος του 6μήνου και να το χαρακτηρίζει ως κουπόνια».

«Έχω κάνει επικοινωνιακά λάθη. Το πιο αμείλικτο ερώτημα είναι, με εκείνα που ήξερες τότε τι θα έκανες διαφορετικά. Ήταν εκείνη η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου. Δεν υπογράψαμε κανένα μνημόνιο, πήραμε μία παράταση 4 μηνών την οποία εκμεταλλεύτηκε για να υπογράψει», ανέφερε σχετικά με τα δικά του λάθη, συμπεριλαμβάνοντας και την επίμαχη φωτογράφιση με τη σύζυγό του για την οποία ζήτησε δημόσια συγγνώμη.

Ωστόσο, για την φωτογράφηση αυτή, σημειώνει ότι «αυτά τα λέει ένας άνθρωπος που πήρε τη λαϊκή εντολή του δημοψηφίσματος, την πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων, διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να τον εμπιστευτεί ο λαός για ένα πρόγραμμα που δεν υπάρχει, για ένα κόμμα που δεν υπάρχει, στη βάση “εγώ είμαι”. Θέλει να κάνει κριτική στη βάση της ματαιοδοξίας». Κατέληξε, δε, λέγοντας ότι «ο Τσίπρας ενδιαφέρεται να γίνει πρωθυπουργός, θεμιτό. Θεμιτό να θέλει να σπάσει κανείς το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά δεν είναι εύκολο να το κάνω εγώ στα 65 μου».

