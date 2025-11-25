Διαθήκες: 5 αλλαγές στο νέο κληρονομικό δίκαιο – Τα μερίδια των συζύγων, οι σύντροφοι εκτός γάμου, τα χρέη και τα ιδιόχειρα σημειώματα

Για την ερχόμενη Πέμπτη μετατέθηκε τελικά η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου – ελέω και της αναταραχής που προκάλεσε η κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, λένε κάποιες πληροφορίες – με την κυβέρνηση να ετοιμάζεται να παρουσιάσει μια μεγάλη μεταρρύθμιση στο κληρονομικό δίκαιο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη συνεδρίαση θα συζητηθεί ένας νέος νόμος για τα κληρονομικά, ο οποίος έχει τύχει μακράς και ενδελεχούς επεξεργασίας, καθώς κρίθηκε ότι μετά από σχεδόν 80 (!) χρόνια ο συγκεκριμένος τομέας του αστικού δικαίου χρειάζεται έναν βαθύ και ριζικό εκσυγχρονισμό, καθώς έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο ευρύτερο νομικό πλαίσιο (σύμφωνο συμβίωσης, κ.λπ.).

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το νομοσχέδιο που θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση περιλαμβάνει μείζονες αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο, όπως:

· Θεσμοθέτηση των κληρονομικών συμβάσεων και της συνδιαθήκης,

· Αύξηση υπό προϋποθέσεις του μεριδίου των συζύγων,

· Κληρονομικά δικαιώματα για συντρόφους εκτός γάμου,

· Μέτρα ασφαλείας για τις ιδιόχειρες διαθήκες,

· Νέο πλαίσιο για τα χρέη της κληρονομίας, κ.ά.

Η παρουσίαση του νέου πλαισίου θα γίνει από την ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης και – σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές – η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση αποτελεί τομή για το αστικό δίκαιο στη χώρα, καθώς επιλύει χρόνια προβλήματα που προκαλούσε ο υφιστάμενος νόμος, όπως, π.χ., τα πολλά κλειστά σπίτια λόγω κληρονομικών διαφορών ή χρεών.

Οι λεπτομέρειες του σχεδίου νόμου θα γίνουν γνωστές άμα τη αναρτήσει του για δημόσια διαβούλευση, με τις ίδιες κυβερνητικές πηγές να υπογραμμίζουν ότι, λόγω της σημασίας του θέματος, θα δοθεί επαρκής χρόνος, ώστε να κατατεθούν όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις και να γίνει ουσιαστική συζήτηση πριν το κείμενο πάρει το δρόμο για τη Βουλή, όπου βασική επιδίωξη είναι να λάβει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στήριξη από την αντιπολίτευση.

Στο επίκεντρο αγρότες και επιδοτήσεις

Από εκεί και πέρα, ένα από τα ζητήματα που, σύμφωνα με πληροφορίες θα απασχολήσουν το Υπουργικό είναι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το «άνοιγμα της κάνουλας» για πληρωμές στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της χώρας, καθώς ο Νοέμβριος φθάνει στο τέλος του και ακόμα δεν έχουν δοθεί τα χρήματα από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε από την Κομισιόν το Σχέδιο Δράσης για τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και ότι «σε περίπου δέκα ημέρες από σήμερα θα γίνει η πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, η οποία είναι 70% όπως κάθε χρόνο. Στη συνέχεια, με τους αναγκαίους ελέγχους θα πληρωθεί και το 30%, με βάση τις προβλέψεις των Κανονισμών».

Ο Κ. Χατζηδάκης επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «μας είχε στείλει επιστολές ότι αν προχωρήσουμε στην καταβολή των ενισχύσεων χωρίς τη δική τους έγκριση, μπορεί να ήμασταν αντιμέτωποι με νέα πρόστιμα ή και με αναστολή στην καταβολή των ενισχύσεων» και εκτίμησε ότι «λίγο μετά την καταβολή της προκαταβολής, θα πληρωθεί και το λεγόμενο Μέτρο 23. Παράλληλα, μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν πληρωθεί τα προγράμματα μικρότερης κλίμακας».

Οι ανακοινώσεις αυτές γίνονται κυριολεκτικά την… ενδεκάτη ώρα, καθώς οι αγρότες αποφάσισαν στο διάστημα από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου να στήσουν μπλόκα σε νευραλγικά σημεία της περιφέρειας, με κορύφωση το κλείσιμο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης. Στη σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας αποφασίστηκε η δημιουργία ενιαίου μπλόκου στον αυτοκινητόδρομο, ενώ αντίστοιχες αποφάσεις αναμένεται να λάβουν και οι Σερραίοι αγρότες στη σημερινή γενική τους συνέλευση.

Η κυβέρνηση θέλει πάση θυσία να αποφύγει τις κινητοποιήσεις αυτές, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να επαναλαμβάνει τις ανακοινώσεις Χατζηδάκη, προσθέτοντας ότι «για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα ζώα τους από την ευλογιά, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσουμε πρόσθετη στήριξη για τις απώλειες εισοδήματος, πέρα από τις ήδη προβλεπόμενες αποζημιώσεις. Το μόνο που τους καλούμε να κάνουν είναι να τηρούν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας και να συνεργαστούν με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Αντιμετώπισης της Ευλογιάς».

Διαβάστε επίσης:

Κουτσούμπας για Τσίπρα: Με όρους πολιτικού κουτσομπολιού επιχειρεί να δικαιωθεί και να δικαιώσει τις αντιλαϊκές επιλογές του

«Ιθάκη»: Η πρώτη μέρα του Aλέξη Τσίπρα στο Μαξίμου, η απουσία του Σαμαρά και η τραγωδία στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ είναι και θα παραμείνει σύμμαχος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων