Opinion poll για Θεσσαλονίκη: Πρωτιά για ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας, μάχη ΠΑΣΟΚ-Καρυστιανού για την τρίτη θέση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει έρευνα της OPINION POLL για το iefimerida η οποία αφορά τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με αυτή η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτο κόμμα, με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να είναι δεύτερη.

Ακολουθεί η Μαρία Καρυστιανού, ενώ στη τέταρτη θέση κατρακυλάει το ΠΑΣΟΚ.

Σε ό,τι αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης εμφανίζεται να συγκεντρώνει μεγάλη συναίνεση για το έργο του.

Οι πολιτικοί συσχετισμοί στη Θεσσαλονίκη

Στο νέο πολιτικό σκηνικό, μετά την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, φαίνεται να τροφοδοτούνται νέοι συσχετισμοί.

Σημαντικό χαρακτηριστικό ότι, παρά και την εμφάνιση των νέων κομμάτων, οι αναποφάσιστοι στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων φτάνουν το 18,9%, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τέταρτη θέση.

Στην εκτίμηση ψήφου με αναλογική κατανομή των αναποφάσιστων, οι επιδόσεις είναι:

ΝΔ: 29,6%,

ΕΛΑΣ: 13,3%

ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 9,6%

ΠΑΣΟΚ: 9,3%

ΚΚΕ: 7,2%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 7,1%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 6,6%

ΣΥΡΙΖΑ: 3%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 2,8%

ΜέΡΑ25: 2,5%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ: 0,8%

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: 0,8%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,6%

ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 5,3%

Στην πρόθεση ψήφου τα αποτελέσματα είναι:

ΝΔ: 24%

ΕΛΑΣ: 10,8%

ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ: 7,8%

ΠΑΣΟΚ: 7,5%

ΚΚΕ: 5,9%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 5,8%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 5,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 2,4%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 2,3%

ΜέΡΑ25: 2%

ΝΙΚΗ: 1,2%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ: 0,6%

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: 0,6%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,5%

ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ: 4,3%

Θετικές οι απόψεις για τον δήμαρχο της πόλης Στέλιο Αγγελούδη



Το 55% εμφανίζεται πολύ και αρκετά ικανοποιημένο από το μέχρι σήμερα έργο του δημάρχου, το 33,3% λίγο και το 8,7% καθόλου.

Υψηλή είναι και η ικανοποίηση από τις παρεμβάσεις και το έργο του δημάρχου της πόλης αν το δούμε ανά τομέα δημοτικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα, πολύ και αρκετά ικανοποιημένοι είναι το 48,6% από την καθαριότητα, το 42,4% από τις πλατείες και τους κοινόχρηστους χώρους, το 40,3% από τη συντήρηση και ανάπτυξη πρασίνου, το 42,5% από τον Αθλητισμό/Πολιτισμό, το 37,9% από την ασφάλεια στην πόλη, το 30,4% από το κυκλοφοριακό, το 33,7% από την κοινωνική πολιτική και το 25,9% από τις υποδομές φροντίδας σκύλων.

Σημειώνεται ότι πολύ και αρκετά ικανοποιημένοι από το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τα προβλήματα της πόλης δηλώνει το 26,7%, λίγο το 29,4% και καθόλου το 40%. Αντίστοιχα, πολύ και αρκετά ικανοποιημένοι από τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας για την πόλη δηλώνει το 29,1%, λίγο το 36,4% και καθόλου το 21,4%.

Ο δήμαρχος εμφανίζεται με πολύ υψηλή δημοφιλία, της τάξης του 67,3%, η οποία βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τη δημοφιλία όλων των άλλων επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Ακολουθούν οι: Κώστας Ζέρβας με 22,3%, Σπύρος Πέγκας με 21%, Τσαβλής Δρόσος με 15,7%, Νίκος Νικήσιανης («Η πόλη ανάποδα») με 15,2%, Στέργιος Καλόγηρος με 14% και Βασίλης Τομπουλίδης με 13,5%.

Επίσης, θεωρείται γνώστης των προβλημάτων της πόλης από το 76,5%, ότι έχει συγκροτημένη άποψη για τις ανάγκες της πόλης από το 63,3%, προσιτός και φιλικός στους δημότες από το 64,2%, δραστήριος/αποφασιστικός από το 63,5%, μεθοδικός / αποτελεσματικός από το 59,5%, με εμπειρία και γνώση διοίκησης από το 58,9% και διεκδικητικός από το 52,2%.

Τα στοιχεία αυτά οδηγούν το 71,9% να συμπεραίνουν ότι θα έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα κατά τη θητεία του από τον προηγούμενο δήμαρχο Κώστα Ζέρβα, με το 19,6% να έχει αντίθετη άποψη. Επίσης, το 50,2% τάσσεται υπέρ της επανεκλογής του Στέλιου Αγγελούδη αν είχαμε δημοτικές εκλογές, με το 28,3% να δηλώνει ότι θα ήθελε την εκλογή κάποιου άλλου, και το 21,5% να μην παίρνει θέση.

Για τα προβλήματα της πόλης και η τοποθέτηση για σημαντικές παρεμβάσεις στην πόλη

Δείτε ολοκληρη την έρευνα

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