Μαρινάκης για βιβλίο Τσίπρα: Δεν νομίζω ότι είναι δείγμα ηγέτη, να αδειάζει τους συνεργάτες του

Νέα επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τα όσα γράφει στο βιβλίο του, εξαπελυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στο OPEN, ο Π. Μαρινάκης επισήμανε αρχικά ότι «ο κ. Τσίπρας ως πολιτικός εκρίθη από τους πολίτες και το 2019 ως πρωθυπουργός και το 2023 ακόμα με πιο αρνητική ψήφο της κοινωνίας ως αρχηγός αντιπολίτευσης», προσθέτοντας ότι «νομίζω ότι με αυτά που διαβάζουμε από το βιβλίο βλέπουμε έτσι και τον χαρακτήρα. Γιατί νομίζω εγώ ότι ένας ηγέτης παραδέχεται λάθη. Βγαίνει μπροστά, αναλαμβάνει την ευθύνη. Δεν νομίζω ότι είναι δείγμα ηγέτη, δείγμα ανθρώπου που έχει ηγηθεί του τόπου και όχι μόνο του κομματός του, να αδειάζει τους συνεργάτες του, να θεωρεί ότι ο ένας μετά τον άλλον ήταν κακές επιλογές. Επιλογές που ήταν του ίδιου».

«Δηλαδή, κακός ο υπουργός οικονομικών ο κ. Βαρουφάκης, asset, όμως, κατά τον κ. Τσίπρα πριν από δέκα χρόνια. Προβληματικός ο νόμος του υπουργού Επικρατείας του κ. Παππά, για τον οποίον ο κ. Παππάς καταδικάστηκε στη συνέχεια, τον οποίον φαντάζομαι είναι ενέκρινε ο κ. Τσίπρας αφού είχε πάει και στην περουσίαση του βιβλίου του. Όπως χαρακτήριζε, τέλος πάντων, για να μην τα επαναλαμβάνω, την πρόεδρο Βουλής του την κ. Κωνσταντοπούλου, ο κ. Τσίπρας την πρότεινε την κ. Κωνσταντοπούλου, δεν την επέβαλε κανείς. Αυτό νομίζω ότι είναι βαθύτατα προβληματικό», υποστήριξε.

Σημείωσε, δε, «αυτοί που θέλουν να βγαίνουν μπροστά και επιλέγουν ανθρώπους δεν πρέπει να αδειάζουν τους ανθρώπους και εν πάση περιπτώσει να αδειάσεις έναν και να πεις, “εντάξει ρε παιδί μου, επέλεξα δέκα, είκοσι- ένας δεν μου βγήκε, δύο δεν μου βγήκαν“. Σχεδόν όλες οι κρίσιμες επιλογές… Δεν μπορείς εσύ να βγαίνεις “στον αφρό” όταν μία από τις βασικές παραμέτρους ενός πολιτικού, ενός ηγέτη, ενός επιχειρηματία, ενός προπονητή, ενός προέδρου συλλόγου, είναι οι επιλογές των προσώπων. Πολλώ δε μάλλον ενός πρωθυπουργού. Δηλαδή, γιατί ο κόσμος να πιστέψει ότι ένας άνθρωπος που έκανε μόνο λάθος επιλογές στην δεύτερη του εκδοχή θα κάνει σωστές επιλογές;».

