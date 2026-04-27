Σε αναβρασμό η κοινωνία – Μεγάλη κινητοποίηση δανειοληπτών στον Άρειο Πάγο

Ενώ οι δείκτες του πληθωρισμού καλπάζουν προς το 4,4% για τον Απρίλιο, ένα νέο μέτωπο κοινωνικής διαμαρτυρίας ανοίγει, αναδεικνύοντας το δράμα χιλιάδων υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Με φόντο την οικονομική ασφυξία και την ακρίβεια που «ροκανίζει» το διαθέσιμο εισόδημα, ο Σύλλογος Δανειοληπτών απευθύνει μαζικό κάλεσμα για κινητοποίηση την Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026, στις 12:00, έξω από το μέγαρο του Αρείου Πάγου.

Προστασία της πρώτης κατοικίας και Νόμος Κατσέλη.

Η συγκέντρωση δεν αποτελεί απλώς μια τυπική διαμαρτυρία, αλλά μια «πράξη αντίστασης», σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης του Συλλόγου, απέναντι στις πρακτικές των τραπεζών και των servicers. Στο επίκεντρο της διεκδίκησης βρίσκεται η τύχη των δανειοληπτών που είχαν υπαχθεί στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη).

Τα βασικά αιτήματα της κινητοποίησης περιλαμβάνουν:

Σεβασμό στις δικαστικές αποφάσεις: Καταγγέλλεται η αγνόηση τελεσίδικων αποφάσεων που δικαίωσαν χιλιάδες πολίτες.

Τέλος στους αυθαίρετους πλειστηριασμούς : Άμεση παύση των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης για την πρώτη κατοικία .

: Άμεση παύση των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης για την . Διαφάνεια από τα Funds: Έλεγχος των πρακτικών που ακολουθούν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers).

Η Σύνδεση με την Οικονομική Κρίση

Η χρονική στιγμή της κινητοποίησης δεν είναι τυχαία. Με τον πληθωρισμό να έχει εκτιναχθεί στο 3,9% και τις τιμές στα βασικά αγαθά (όπως το ψωμί και το κρέας) να σημειώνουν νέες αυξήσεις εντός του Μαΐου, η δυνατότητα των πολιτών να ανταποκριθούν στις δόσεις των δανείων τους δοκιμάζεται σκληρά.

«Εάν σήμερα επιτρέψουμε να αγνοούνται οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αύριο δεν θα υπάρχει νομιμότητα και δίχτυ ασφαλείας για κανέναν δανειολήπτη», προειδοποιεί ο Σύλλογος στην ανακοίνωσή του.

Προβλέψεις και Κοινωνική Πίεση

Η «μάχη» του Αρείου Πάγου αναμένεται να αποτελέσει βαρόμετρο για τις μετέπειτα εξελίξεις. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η κοινωνική πίεση, σε συνδυασμό με τη μικρότερη ανάπτυξη (1,8%), ίσως αναγκάσει το οικονομικό επιτελείο να εξετάσει νέα μέτρα ελάφρυνσης για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, καθώς ο συνδυασμός ακριβής ενέργειας και «ληστρικών», όπως καταγγέλλονται, τραπεζικών πρακτικών δημιουργεί συνθήκες κοινωνικής έκρηξης.

Η κινητοποίηση της 29ης Απριλίου θεωρείται η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών για το ζήτημα των κόκκινων δανείων, με συμμετοχή πολιτών από όλη την επικράτεια που βλέπουν τους κόπους μιας ζωής να απειλούνται από τα «απρόσωπα funds».

