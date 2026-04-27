Η «Τέλεια Καταιγίδα» της Ακρίβειας και η Παγίδα του στασιμοπληθωρισμού

Η ευρωπαϊκή και η εγχώρια οικονομία βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα εκρηκτικό κοκτέιλ οικονομικής αβεβαιότητας, καθώς ο επίμονος πληθωρισμός αρνείται να υποχωρήσει, δημιουργώντας συνθήκες ασφυξίας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Παρά τις αρχικές αισιόδοξες εκτιμήσεις των αναλυτών, τα πρόσφατα στατιστικά δεδομένα αποκαλύπτουν μια ζοφερή πραγματικότητα: η ακρίβεια δεν είναι πλέον μια παροδική διαταραχή, αλλά μια δομική απειλή.

Η αποτυχία των προβλέψεων και η άνοδος των τιμών

Τα αριθμητικά δεδομένα σοκάρουν, καθώς η απόκλιση από τους στόχους είναι χαώδης. Ενώ οι αρχικές προβλέψεις για το έτος 2026 τοποθετούσαν τον πληθωρισμό στο ελεγχόμενο 2,2%, οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις του ΔΝΤ και των κεντρικών τραπεζών τον ανεβάζουν πλέον στο 3,2% έως 3,5%.

Η πραγματική εικόνα στην αγορά, ωστόσο, είναι ακόμη πιο επιθετική. Ο πληθωρισμός κατέγραψε μια βίαιη επιτάχυνση, σκαρφαλώνοντας στο 3,9% τον Μάρτιο, έναντι του 2,7% που είχε καταγραφεί μόλις τον Φεβρουάριο. Για τον Απρίλιο του 2026, οι προβλέψεις είναι ακόμα πιο δυσοίωνες, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή μπορεί να αγγίξει ή και να ξεπεράσει το 4,4%, τροφοδοτούμενος από την αύξηση του κόστους μεταφορών και την ενέργεια.

Το «καλάθι της νοικοκυράς»: Τιμές που «ζεματάνε»

Η ακρίβεια δεν είναι πλέον ένας αφηρημένος αριθμός, αλλά μια καθημερινή μάχη στο ράφι. Οι ανατιμήσεις που αναμένονται τον Μάιο στα βασικά προϊόντα θα είναι αλυσιδωτές:

Ψωμί : Η τιμή του απλού λευκού ψωμιού έχει ήδη εκτιναχθεί στα 3,15€ το κιλό (σε αναγωγή), ενώ το χωριάτικο αγγίζει τα 3,40€. Με την άνοδο στις διεθνείς τιμές του σιταριού κατά 1,5%, η φραντζόλα αναμένεται να πάρει νέα αύξηση μέσα στον Μάιο.

: Κρέας : Ο δείκτης τιμών κρέατος παρουσιάζει σταθερή άνοδο, με το χοιρινό και το βόειο να καταγράφουν αυξήσεις λόγω κόστους ζωοτροφών. Το συσκευασμένο κρέας αναμένεται να ανατιμηθεί κατά τουλάχιστον 1,8% – 2% άμεσα.

: Ζυμαρικά & Δημητριακά : Τα μακαρόνια και τα είδη αρτοποιίας βρίσκονται στη δίνη των αυξήσεων των πρώτων υλών, με εκτιμήσεις για νέες ανατιμήσεις που μπορεί να φτάσουν το 4% – 5% λόγω του ενεργειακού κόστους των εργοστασίων.

: Λοιπά Αγαθά: Σημαντικές επιβαρύνσεις αναμένονται στα γαλακτοκομικά (3%), τα τυριά (2%) και τα αβγά (έως 14%), καθιστώντας το καθημερινό τραπέζι μια ακριβή υπόθεση.

Ενεργειακός συναγερμός και μικρότερη ανάπτυξη

Ο ενεργειακός συναγερμός παραμένει η «ανοιχτή πληγή» της οικονομίας. Η άνοδος στις τιμές των καυσίμων ακυρώνει κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης, καθώς οι επιχειρήσεις μετακυλίουν το αυξημένο κόστος στους τελικούς καταναλωτές.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι η ταυτόχρονη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας. Η μικρότερη ανάπτυξη (που υπολογίζεται πλέον στο 1,8% για το 2026 από 2,1% πέρυσι) σε συνδυασμό με τον υψηλό πληθωρισμό φέρνει την οικονομία στα πρόθυρα του στασιμοπληθωρισμού. Όταν η αγοραστική δύναμη μειώνεται, η κατανάλωση κάμπτεται, οδηγώντας σε έναν φαύλο κύκλο ύφεσης.

Αποτέλεσμα είναι η οικονομία εισέρχεται σε μια φάση υψηλού κινδύνου. Οι απόλυτοι αριθμοί δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνείας: η απόσταση μεταξύ του αρχικού στόχου του 2,2% και της τρέχουσας πραγματικότητας αντιπροσωπεύει δισεκατομμύρια ευρώ σε χαμένη αγοραστική δύναμη. Ο Μάιος προμηνύεται ένας εξαιρετικά δύσκολος μήνας, καθώς η «νέα τρομακτική εκτίναξη» παίρνει πλέον σάρκα και οστά στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Διαβάστε επίσης:

Ακρίβεια εκτός ελέγχου: Αλλάζουν επί τα χείρω οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό – Σενάρια ακόμη και για 5%



Η ακρίβεια του Ορμούζ και τα «σημαδεμένα» στοιχήματα

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα μειώνει το χρέος από το 210% στο 136% και ανεβάζει ταχύτητα στις επενδύσεις»