Η «Τέλεια Καταιγίδα» της Ακρίβειας και η Παγίδα του στασιμοπληθωρισμού

Η ευρωπαϊκή και η εγχώρια οικονομία βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα εκρηκτικό κοκτέιλ οικονομικής αβεβαιότητας, καθώς ο επίμονος πληθωρισμός αρνείται να υποχωρήσει, δημιουργώντας συνθήκες ασφυξίας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Παρά τις αρχικές αισιόδοξες εκτιμήσεις των αναλυτών, τα πρόσφατα στατιστικά δεδομένα αποκαλύπτουν μια ζοφερή πραγματικότητα: η ακρίβεια δεν είναι πλέον μια παροδική διαταραχή, αλλά μια δομική απειλή.
Τα αριθμητικά δεδομένα σοκάρουν, καθώς η απόκλιση από τους στόχους είναι χαώδης. Ενώ οι αρχικές προβλέψεις για το έτος 2026 τοποθετούσαν τον πληθωρισμό στο ελεγχόμενο 2,2%, οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις του ΔΝΤ και των κεντρικών τραπεζών τον ανεβάζουν πλέον στο 3,2% έως 3,5%.
Η πραγματική εικόνα στην αγορά, ωστόσο, είναι ακόμη πιο επιθετική. Ο πληθωρισμός κατέγραψε μια βίαιη επιτάχυνση, σκαρφαλώνοντας στο 3,9% τον Μάρτιο, έναντι του 2,7% που είχε καταγραφεί μόλις τον Φεβρουάριο. Για τον Απρίλιο του 2026, οι προβλέψεις είναι ακόμα πιο δυσοίωνες, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή μπορεί να αγγίξει ή και να ξεπεράσει το 4,4%, τροφοδοτούμενος από την αύξηση του κόστους μεταφορών και την ενέργεια.
Η ακρίβεια δεν είναι πλέον ένας αφηρημένος αριθμός, αλλά μια καθημερινή μάχη στο ράφι. Οι ανατιμήσεις που αναμένονται τον Μάιο στα βασικά προϊόντα θα είναι αλυσιδωτές:
Ο ενεργειακός συναγερμός παραμένει η «ανοιχτή πληγή» της οικονομίας. Η άνοδος στις τιμές των καυσίμων ακυρώνει κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης, καθώς οι επιχειρήσεις μετακυλίουν το αυξημένο κόστος στους τελικούς καταναλωτές.
Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι η ταυτόχρονη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας. Η μικρότερη ανάπτυξη (που υπολογίζεται πλέον στο 1,8% για το 2026 από 2,1% πέρυσι) σε συνδυασμό με τον υψηλό πληθωρισμό φέρνει την οικονομία στα πρόθυρα του στασιμοπληθωρισμού. Όταν η αγοραστική δύναμη μειώνεται, η κατανάλωση κάμπτεται, οδηγώντας σε έναν φαύλο κύκλο ύφεσης.
Αποτέλεσμα είναι η οικονομία εισέρχεται σε μια φάση υψηλού κινδύνου. Οι απόλυτοι αριθμοί δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνείας: η απόσταση μεταξύ του αρχικού στόχου του 2,2% και της τρέχουσας πραγματικότητας αντιπροσωπεύει δισεκατομμύρια ευρώ σε χαμένη αγοραστική δύναμη. Ο Μάιος προμηνύεται ένας εξαιρετικά δύσκολος μήνας, καθώς η «νέα τρομακτική εκτίναξη» παίρνει πλέον σάρκα και οστά στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
