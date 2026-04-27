ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 12:04
27.04.2026 09:45

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και την Πέμπτη (30/4)

Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν από σήμερα, Δευτέρα (27/4) έως την Πέμπτη 30 Απριλίου, ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα καταβληθούν συνολικά 1.177.920.384,15 στους τραπεζικούς λογαριασμούς 1.725.124 δικαιούχων.

Πιο αναλυτικά, από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 27 Απριλίου, θα καταβληθούν 1.121.872.384,15 ευρώ σε 1.663.804 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαΐου 2026,
  • στις 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Μαΐου 2026,
  • από τις 27 έως τις 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 20.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ,
  • στις 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 3.500.000 ευρώ σε 2.200 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών και
  • στις 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 13.000.000 ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 15.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 14.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 1.200.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

