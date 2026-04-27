Τρέχουν για τη σύνταξη: 37.000 αιτήσεις αποχώρησης μόνο το πρώτο δίμηνο του 2026, καμία εμπιστοσύνη στο ασφαλιστικό   

Σε τροχιά μαζικής εξόδου από την εργασία βρίσκονται χιλιάδες ασφαλισμένοι, με το κύμα συνταξιοδοτήσεων όχι μόνο να συνεχίζεται αλλά και να εντείνεται το 2026. Τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΤΛΑΣ» αποτυπώνουν μια πραγματικότητα που δύσκολα μπορεί να ωραιοποιηθεί: μόνο στο πρώτο δίμηνο του έτους κατατέθηκαν σχεδόν 37.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης, αριθμός που προμηνύει νέο ρεκόρ μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Η εικόνα δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Τα τελευταία χρόνια, οι αιτήσεις κινούνται σταθερά σε πολύ υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας ή και ξεπερνώντας τις 200.000 ετησίως. Το φαινόμενο αποδίδεται συχνά στη «φυσική» αποχώρηση της γενιάς των baby boomers. Ωστόσο, η εξήγηση αυτή, αν και βάσιμη, δεν αρκεί. Πίσω από τους αριθμούς κρύβεται μια βαθύτερη κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στο ίδιο το ασφαλιστικό σύστημα.

Η αίσθηση ότι «όποιος προλάβει, πρόλαβε» φαίνεται να καθορίζει τις επιλογές χιλιάδων εργαζομένων. Ο φόβος για μελλοντικές αλλαγές στα όρια ηλικίας ή στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων λειτουργεί ως βασικός επιταχυντής της φυγής. Παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι δεν υπάρχουν σχέδια για αυστηροποίηση, η αβεβαιότητα παραμένει και τροφοδοτεί ένα ιδιότυπο κύμα προληπτικών συνταξιοδοτήσεων.

Σε αυτό το περιβάλλον έρχεται να προστεθεί και μια πολιτική επιλογή που, αντί να αποσυμπιέσει το σύστημα, δημιουργεί νέα δεδομένα: η δυνατότητα των συνταξιούχων να συνεχίζουν να εργάζονται χωρίς σημαντικές περικοπές. Το μέτρο, που παρουσιάστηκε ως εργαλείο ευελιξίας και ενίσχυσης του εισοδήματος, καταλήγει στην πράξη να λειτουργεί ως κίνητρο πρόωρης εξόδου. Πολλοί εργαζόμενοι επιλέγουν να «κλειδώσουν» τη σύνταξή τους και να παραμείνουν ενεργοί, μετατρέποντας το σύστημα σε έναν μηχανισμό διπλής απολαβής.

Το αποτέλεσμα είναι ένα παράδοξο: από τη μία πλευρά αυξάνονται οι συνταξιούχοι και η πίεση στα ταμεία, και από την άλλη δεν μειώνεται αντίστοιχα η συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Η ισορροπία γίνεται ολοένα και πιο εύθραυστη, ενώ η συζήτηση για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού παραμένει, όπως συχνά συμβαίνει, στο επίπεδο των διαπιστώσεων.

Οι ειδικοί κάνουν λόγο για μια «ωρολογιακή βόμβα» που δεν έχει ακόμη εκραγεί, αλλά πλησιάζει. Το δημογραφικό πρόβλημα, με τη γήρανση του πληθυσμού και τη μείωση των γεννήσεων, επιβαρύνει το σύστημα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Κι όμως, η δημόσια συζήτηση σπάνια αγγίζει την ουσία: πώς θα χρηματοδοτηθεί ένα σύστημα με ολοένα λιγότερους εργαζόμενους και περισσότερους συνταξιούχους.

Τα ισχύοντα όρια ηλικίας –62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης ή 67 με τουλάχιστον 15– παραμένουν αμετάβλητα, ενώ η εθνική σύνταξη διαμορφώνεται στα 436,39 ευρώ. Ωστόσο, η σύνδεση των ορίων με το προσδόκιμο ζωής, που παραμένει στο τραπέζι ως πιθανό σενάριο, ενισχύει την αβεβαιότητα και λειτουργεί ως επιπλέον κίνητρο για πρόωρη αποχώρηση.

Παρεμβάσεις όπως αυτή του Αλέξης Μητρόπουλος, προέδρου της ΕΝΥΠΕΚΚ, αναδεικνύουν το αίτημα για καθαρές απαντήσεις από την πολιτεία. Όμως το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αποσαφήνιση των κανόνων, αλλά και η χάραξη μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής που θα αποκαθιστά την εμπιστοσύνη.

Η πραγματικότητα είναι ότι το κύμα συνταξιοδοτήσεων δεν πρόκειται να ανακοπεί άμεσα. Αντιθέτως, εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως το 2027, καθώς ολοκληρώνεται η έξοδος μιας ολόκληρης γενιάς από την αγορά εργασίας. Το ερώτημα δεν είναι αν θα συμβεί, αλλά πώς θα διαχειριστεί η χώρα τις συνέπειες.

Για την ώρα, η εικόνα παραμένει αντιφατική: ένα σύστημα που δείχνει ανθεκτικό βραχυπρόθεσμα, αλλά κουβαλάει σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα. Και μια πολιτική διαχείριση που μοιάζει να ακολουθεί τις εξελίξεις, αντί να τις προλαμβάνει.

Η ακρίβεια του Ορμούζ και τα «σημαδεμένα» στοιχήματα

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα μειώνει το χρέος από το 210% στο 136% και ανεβάζει ταχύτητα στις επενδύσεις»

Καύσιμα: Νέα αβεβαιότητα στις τιμές μετά την πρόσκαιρη αποκλιμάκωση – Κοντά στα 2 ευρώ η αμόλυβδη