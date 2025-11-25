Ιθάκη: Η συνέντευξη στον ΣΚΑΙ, στους Παπαχελά και Κοσιώνη – «Ρε συ Θανάση, αυτοί με μισούν»

Ιδιαίτερη αναφορά και μάλιστα με καυστικό τρόπο κάνει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του, «Ιθάκη», στη συνέντευξη που είχε δώσει ακριβώς πριν τις εθνικές εκλογές του 2019, στον ΣΚΑΙ και τους δημοσιογράφους Αλέξη Παπαχελά και Σία Κοσιώνη.

Γράφει ο πρώην πρωθυπουργός:

«Από εκείνη την προεκλογική περίοδο, αξέχαστη μου έχει μείνει και η συνέντευξη στον Σκάι, στον Αλέξη Παπαχελά και την Σία Κοσιώνη, πέντε μέρες πριν από τις εκλογές.

Οι σκληρές, ακόμη και αγενείς ερωτήσεις, με εμφανές το στοιχείο πολιτικής εχθρότητας δεν είχαν προηγούμενο για συνέντευξη πρωθυπουργού, στην Ελλάδα τουλάχιστον.

Πολύ περισσότερο, αν συγκρίνει κανείς με πόση αβρότητά αντιμετώπιζαν στο ίδιο κανάλι τον Μητσοτάκη.

Η επιθετικότητα, η μεροληψία, η πρόθεση να με σπρώξουν κάπου «να την πατήσω» ήταν έκδηλη. Κάποιες ερωτήσεις τους αντανακλούσαν ακόμη και κουτσομπολιά που διακινούσαν οι «Ομάδες Αλήθειας» του Μητσοτάκη, για να δίνουν τροφή στις αντιπαραθέσεις του καφενείου.

Στην αρχή αιφνιδιάστηκα, αναρωτήθηκα αν έκανα καλά που δέχτηκα αυτή τη συνέντευξη, ξέροντας πόσο εχθρικός ήταν ο συγκεκριμένος σταθμός. Γρήγορα όμως σκέφτηκα ότι αυτή ήταν μία ευκαιρία.

Να σταθώ απέναντι στην εχθρότητα με ψυχραιμία και να μιλήσω όχι στους δημοσιογράφους, αλλά στους τηλεθεατές, στον ελληνικό λαό. Και μάλιστα στο τμήμα του εκείνο που δε με συμπαθούσε ιδιαίτερα. Και όσο πιο επιθετικοί γίνονταν είναι αυτοί, τόσο πιο ήρεμος παρέμενα εγώ.

Το πιο διασκεδαστικό για μένα και για πολλούς φαντάζομαι, ήταν ο εκνευρισμός την Σίας Κοσιώνη. Που δεν συγκρατήθηκε και κάποια στιγμή, ξεχνώντας ότι ήταν δημοσιογράφος και την δέσμευε κάποια δεοντολογία, μου είπε το ανεπανάληπτο: «Δεν θα με εκνευρίσετε εσείς κύριε Τσίπρα».

Όταν τελείωσε η συνέντευξη, ήμουν εξαντλημένος. Βγαίνοντας από το κτίριο του Σκάι, γύρισα και είπα στον Καρτερό, διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού τότε, που με συνόδευε:

«Ρε συ Θανάση αυτοί με μισούν».

«Μια χαρά σου κάνουν δεν μπορείς να φανταστείς πόσο καλό σου έκανε όλο αυτό» μου απάντησε μες την καλή χαρά.

Πριν προλάβω να γυρίσω και να τον κοιτάξω με βλέμμα απορίας είχαμε ήδη φτάσει στην έξοδο και περνούσαμε την καγκελόπορτα για να βγούμε στο δρόμο, να μπούμε στο αυτοκίνητο.

Και εκεί, προς μεγάλη μας έκπληξη είδαμε συγκεντρωμένους μέσα στη νύχτα δεκάδες απλούς ανθρώπους από τη γειτονιά του Μοσχάτου, που είχαν βγει από τα σπίτια τους, κατέβηκαν μέχρι τον Σκάι και περίμεναν να με χαιρετήσουν και να μου σφίξουν το χέρι.

Εκεί κατάλαβα πόσο δίκιο είχε ο Καρτερός. Το επιμύθιο πάντως ήταν αμέσως μετά τις εκλογές ο συγκεκριμένος σταθμός και οι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι κατηγορήθηκαν από μέσα ενημέρωσης φιλικά στον Μητσοτάκη ότι με βοήθησαν εκλογικά με την συνέντευξη αυτή».

