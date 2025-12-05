search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 17:45
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.12.2025 15:01

Viral ο διάλογος Μιλένας – Μαγειρία για τις μανάδες τους, τις επιδοτήσεις και τη Ferrari

05.12.2025 15:01
apostolaki-mageirias

Viral έγινε ο έντονος διάλογος της Μιλένας Αποστολάκη με τον Χρήστο Μαγειρία, σύντροφο της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κατάθεση περιελάμβανε… λίγο απ΄όλα, κάτι από Ferrari, κάτι από μανάδες, κάτι από τα παιδικά χρόνια του Μαγειρία, κάτι από τις επιδοτήσεις, απ΄όλα είχε ο μπαξές.

Τα αίματα… άναψαν λίγο παραπάνω όταν η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ άρχισε να πιέζει τον μάρτυρα για το μισό εκατομμύριο ευρώ που έχει λάβει από τη μητέρα του ως γονική παροχή, ερώτηση που απαντήθηκε με… σταυροκοπήματα, ήξεις αφίξεις για τα… μητρικά εισοδήματα και τον Μαγειρία να αποκαλεί τη Μιλένα Αποστολάκη ως… κυρία Μιρέλα.

Πρωταγωνιστής στη συζήτηση και ο… κακός ο λύκος, καθώς, παραδόξως, από τις απαντήσεις Μαγειρία έλειπε η… Κοκκινοσκουφίτσα…

Το σχετικό απόσπασμα έκανε, όπως ήταν αναμενόμενο, τον γύρο του διαδικτύου:

Διαβάστε επίσης:

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

Δηλητήριο Πολάκη κατά Τσίπρα για τον… εξώστη: Δεν πήγα στο Παλλάς γιατί έχω υψοφοβία, δεν είναι έντιμο να κρεμάς στα μανταλάκια τους συνεργάτες σου

Βαγγέλης στηρίζει Κυριάκο για το Eurogroup

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agios_erotas
MEDIA

«Πέρασε» πρώτος σε τηλεθέαση την Πέμπτη (4/12) ο «Άγιος έρωτας»

6765673
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τελικά διάβασε ο Μητσοτάκης την «Ιθάκη» του Τσίπρα;

defea pyravloi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυραυλικά συστήματα από το Ισραήλ παίρνει η Ελλάδα – Έγκριση από τη Βουλή σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση

6765673-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ελληνοτουρκικά: Έρχεται Ανώτατο Συμβούλιο μέσα στο 2026

mitsotakis-pretenteris-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Εξαιρετικές οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ – Αν βρούμε φυσικό αέριο, αλλάζουν τα πάντα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

kimberly kalpakis dourou
ΚΑΛΧΑΣ

Η μανία με το 112, η γραβάτα με τσολιαδάκια στην Κίμπερλι, τα απόνερα της Ιθάκης και εξηγήσεις για τον εξώστη, και η αντίστροφη εφαρμογή ενός παλιού θεωρήματος

akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Αποχώρησε εκτάκτως ο Δημήτρης Οικονόμου από το πλατό της εκπομπής - Όσα είπε ο Άκης Παυλόπουλος (Video)

sef-plimires
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τι έγινε με το ΣΕΦ; Η αναβολή που ντρόπιασε τη χώρα και ξεγύμνωσε ευθύνες

androulakis-tsipras-kwnstandinopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το στρατηγικό λάθος του ΠΑΣΟΚ με τον Τσίπρα και το σοκ από Κωνσταντινόπουλο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 17:40
agios_erotas
MEDIA

«Πέρασε» πρώτος σε τηλεθέαση την Πέμπτη (4/12) ο «Άγιος έρωτας»

6765673
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τελικά διάβασε ο Μητσοτάκης την «Ιθάκη» του Τσίπρα;

defea pyravloi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυραυλικά συστήματα από το Ισραήλ παίρνει η Ελλάδα – Έγκριση από τη Βουλή σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση

1 / 3