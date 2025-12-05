Viral ο διάλογος Μιλένας – Μαγειρία για τις μανάδες τους, τις επιδοτήσεις και τη Ferrari

Viral έγινε ο έντονος διάλογος της Μιλένας Αποστολάκη με τον Χρήστο Μαγειρία, σύντροφο της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κατάθεση περιελάμβανε… λίγο απ΄όλα, κάτι από Ferrari, κάτι από μανάδες, κάτι από τα παιδικά χρόνια του Μαγειρία, κάτι από τις επιδοτήσεις, απ΄όλα είχε ο μπαξές.

Τα αίματα… άναψαν λίγο παραπάνω όταν η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ άρχισε να πιέζει τον μάρτυρα για το μισό εκατομμύριο ευρώ που έχει λάβει από τη μητέρα του ως γονική παροχή, ερώτηση που απαντήθηκε με… σταυροκοπήματα, ήξεις αφίξεις για τα… μητρικά εισοδήματα και τον Μαγειρία να αποκαλεί τη Μιλένα Αποστολάκη ως… κυρία Μιρέλα.

Πρωταγωνιστής στη συζήτηση και ο… κακός ο λύκος, καθώς, παραδόξως, από τις απαντήσεις Μαγειρία έλειπε η… Κοκκινοσκουφίτσα…

Το σχετικό απόσπασμα έκανε, όπως ήταν αναμενόμενο, τον γύρο του διαδικτύου:

