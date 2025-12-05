Βαγγέλης στηρίζει Κυριάκο για το Eurogroup

Με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης εξέφρασε τη δημόσια στήριξή του στην υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup.

«Η θέση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική και κρίσιμη για τη συνοχή, την αξιοπιστία και τη στρατηγική κατεύθυνση της Ευρωζώνης. Γίνεται πλέον κατανοητό ότι και μόνο η διεκδίκηση αυτής της θέσης από την Ελλάδα, με μεγάλες προοπτικές επιτυχίας, αναβαθμίζει την εικόνα και τον ρόλο της χώρας μας στη διεθνή σκηνή. Η Ελλάδα είναι και πρέπει να είναι στον σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης. Κι αυτό αναγνωρίζεται περισσότερο από ποτέ. Κάτι για το οποίο έχω αγωνιστεί μαζί με την παράταξή μας όλα αυτά τα χρόνια. Γι΄ αυτό και τώρα πρέπει όλοι μαζί να συμμετάσχουμε ενεργά στην προσπάθεια εκλογής του υπουργού Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος διεκδικεί την προεδρία του Eurogroup με αξιώσεις και αποδεδειγμένη ικανότητα. Καλή επιτυχία», είπε ο έμπειρος πολιτικός και ευρωβουλευτής στο μήνυμά του.

Πάντα «στρατιώτης της παράταξης» ο Βαγγέλης.

Διαβάστε επίσης

Έμμεση απάντηση Μητσοτάκη σε Καραμανλή για το κράτος δικαίου

Αλαβάνος: Έπεσα έξω με τον Τσίπρα – Να γονατίσει και να ζητήσει συγνώμη για το τρίτο μνημόνιο

Με ειρωνεία απάντησε στον Τσίπρα ο Τσακαλώτος