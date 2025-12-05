search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025
05.12.2025 08:45

Βαγγέλης στηρίζει Κυριάκο για το Eurogroup

05.12.2025 08:45
Με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης εξέφρασε τη δημόσια στήριξή του στην υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup.

«Η θέση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική και κρίσιμη για τη συνοχή, την αξιοπιστία και τη στρατηγική κατεύθυνση της Ευρωζώνης. Γίνεται πλέον κατανοητό ότι και μόνο η διεκδίκηση αυτής της θέσης από την Ελλάδα, με μεγάλες προοπτικές επιτυχίας, αναβαθμίζει την εικόνα και τον ρόλο της χώρας μας στη διεθνή σκηνή. Η Ελλάδα είναι και πρέπει να είναι στον σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης. Κι αυτό αναγνωρίζεται περισσότερο από ποτέ. Κάτι για το οποίο έχω αγωνιστεί μαζί με την παράταξή μας όλα αυτά τα χρόνια. Γι΄ αυτό και τώρα πρέπει όλοι μαζί να συμμετάσχουμε ενεργά στην προσπάθεια εκλογής του υπουργού Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος διεκδικεί την προεδρία του Eurogroup με αξιώσεις και αποδεδειγμένη ικανότητα. Καλή επιτυχία», είπε ο έμπειρος πολιτικός και ευρωβουλευτής στο μήνυμά του.

Πάντα «στρατιώτης της παράταξης» ο Βαγγέλης.

Μαρία Κωνσταντάρου: «Δεν ήξερα ότι η θεία μου δεν είναι η μαμά μου, το έμαθα μόνη μου» (Video)

Black Friday: Πτώση τζίρου και μεγάλες… μαύρες σκέψεις για το λιανεμπόριο

Ουκρανία: «Αναμένουμε απάντηση από την Ουάσινγκτον», λέει το Κρεμλίνο μετά τις συνομιλίες της Τρίτης

Καλαμάτα: Σώος 86χρονος οδηγός που έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα

Ανδρουλάκης: «Η ΝΔ θέλει ψεκασμένο αντίπαλο, ο Τσίπρας έχει φιλοδοξία αυτοδικαίωσης»

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «H Ferrari είναι δώρο της μητέρας μου» κατέθεσε ο Μαγειρίας - Bαριές κουβέντες με Ζωή, μαλλιά κουβάρια και με Συρεγγέλα

Κανονικά η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision - Αποχωρούν Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισπανία

Μποφίλιου – Χαρούλης: Άλλαξαν όνομα στην περιοδεία τους μετά το μπλόκο του γιου του Μάνου Χατζιδάκι

