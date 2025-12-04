Με ειρωνεία απάντησε στον Τσίπρα ο Τσακαλώτος

Δηκτική ήταν η απάντηση του Ευκλείδη Τσακαλώτου στην χθεσινή τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης».

Με φόντο τον εξώστη, όπου είχαν τοποθετηθεί ως θεατές στο «Παλλάς» τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ο κ. Τσακαλώτος έκανε λόγο για πολιτικό κουίζ.

Αναλυτικά η ανάρτηση στα social media

«Πολιτικό κουίζ

Βρείτε το λάθος στο συλλογισμό:

1. Όλοι οι παλιοί πρέπει να φύγουν

2. Εγώ είμαι παλιός

Άρα μόνο εγώ πρέπει να μείνω».

