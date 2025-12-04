Με ειρωνεία απάντησε στον Τσίπρα ο Τσακαλώτος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Δηκτική ήταν η απάντηση του Ευκλείδη Τσακαλώτου στην χθεσινή τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης».
Με φόντο τον εξώστη, όπου είχαν τοποθετηθεί ως θεατές στο «Παλλάς» τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ο κ. Τσακαλώτος έκανε λόγο για πολιτικό κουίζ.
«Πολιτικό κουίζ
Βρείτε το λάθος στο συλλογισμό:
1. Όλοι οι παλιοί πρέπει να φύγουν
2. Εγώ είμαι παλιός
Άρα μόνο εγώ πρέπει να μείνω».
Διαβάστε επίσης:
Τσίπρας – Κωνσταντοπούλου βρέθηκαν στο ίδιο μπαρ μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» … και δεν αντάλλαξαν ούτε λέξη
Άκυρο το «γαλάζιο» φαγοπότι στου Καραβίτη ελέω… Byron
Υπόθεση υποκλοπών: Στη Βουλή η επίμαχη κατάθεση στη δίκη του Predator
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.