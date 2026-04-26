ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 00:48
26.04.2026 23:16

Στη Μόσχα ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί – Πιθανή συνάντηση με Πούτιν

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αναχώρησε σήμερα από το Ισλαμαμπάντ με προορισμό τη Μόσχα, όπως ανακοίνωσε το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με τον Ιρανό πρέσβη στη Ρωσία, ο Αραγτσί αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, αν και η συνάντηση δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις ρωσικές αρχές.

Ο Ιρανός πρέσβης στη Ρωσία δήλωσε ότι ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας θα έχει συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η συγκεκριμένη επαφή δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις ρωσικές αρχές.

Η επιστροφή στην πακιστανική πρωτεύουσα

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών είχε επιστρέψει σήμερα στο Ισλαμαμπάντ, από όπου είχε αναχωρήσει χθες για το Ομάν.

Η μετακίνησή του πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διαμεσολαβητές εργάζονται για την επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι προσπάθειες αυτές έρχονται μετά την πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών, που πραγματοποιήθηκε πριν από δύο εβδομάδες.

Η συνάντηση εκείνη ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξει συμφωνία, με τις διπλωματικές διεργασίες να συνεχίζονται για την επανέναρξη του διαλόγου.

Διαβάστε επίσης:

Το μανιφέστο του δράστη στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου – Το έδωσε ο αδελφός του στην αστυνομία, είχε μίσος για την κυβέρνηση Τραμπ

Ισραήλ: Κοινό μέτωπο κατά Νετανιάχου – Μπένετ και Λαπίντ κατεβαίνουν με κοινή λίστα στις επόμενες εκλογές

Τραμπ: «Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα – Το ΝΑΤΟ δεν στάθηκε στο πλευρό των ΗΠΑ»

Μάλι: Νεκρός ο υπουργός Άμυνας της χώρας έπειτα από επίθεση ανταρτών (Video)

Ισπανία: Φοβερά επεισόδια στο Ουέσκα – Σαραγόσα – Παίκτης έριξε μπουνιά σε αντίπαλο μετά την αποβολή του (Video)

Παλαιστίνη: Η Φάταχ του Αμπάς ήρθε πρώτη στις δημοτικές εκλογές στη Δυτική Όχθη, χωρίς ψηφοδέλτια η Χαμάς

Μυτιλήνη: Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση 24χρονου κτηνοτρόφου

ΠΑΣΟΚ: Νέoς Γραμματέας ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, εκλέχτηκε με 88%, πρώτος ο Κώστας Τσουκαλάς στο πολιτικό συμβούλιο

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

Απόψε η μεγάλη αντιπολεμική συναυλία στα Προπύλαια - Οι καλλιτέχνες που υψώνουν φωνή για την ειρήνη

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

Τα 2 supermini που ξεπέρασαν το Toyota Yaris σε πωλήσεις

Πώς ένα ελληνικό τάνκερ ανοίγει νέα διαδρομή παρακάμπτοντας το Ορμούζ

