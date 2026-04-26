Στη Μόσχα ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί – Πιθανή συνάντηση με Πούτιν

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αναχώρησε σήμερα από το Ισλαμαμπάντ με προορισμό τη Μόσχα, όπως ανακοίνωσε το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με τον Ιρανό πρέσβη στη Ρωσία, ο Αραγτσί αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, αν και η συνάντηση δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις ρωσικές αρχές.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η συγκεκριμένη επαφή δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις ρωσικές αρχές.

Η επιστροφή στην πακιστανική πρωτεύουσα

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών είχε επιστρέψει σήμερα στο Ισλαμαμπάντ, από όπου είχε αναχωρήσει χθες για το Ομάν.

Η μετακίνησή του πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διαμεσολαβητές εργάζονται για την επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι προσπάθειες αυτές έρχονται μετά την πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών, που πραγματοποιήθηκε πριν από δύο εβδομάδες.

Η συνάντηση εκείνη ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξει συμφωνία, με τις διπλωματικές διεργασίες να συνεχίζονται για την επανέναρξη του διαλόγου.

