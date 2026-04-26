search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 15:45
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Διαδοχικά ταξίδια Αραγτσί: Από το Ομάν στο Ισλαμαμπάντ και μετά στη Μόσχα

aragtsi

Mεγάλη κινητικότητα στο διπλωματικό παρασκήνιο του πολέμου στη Μέση Ανατολή καταγράφεται τις τελευταίες ώρες, με τον ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, να επιδίδεται σε έναν μαραθώνιο επαφών σε διάφορα σημεία του πλανήτη.

Ο ιρανός ΥΠΕΞ, ο οποίος αναχώρησε χθες Σάββατο από το Ισλαμπαμπάντ για το Ομάν, αναμένεται να επιστρέψει στο Ισλαμαμπάντ και ακολούθως στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με το ιρανικά ΜΜΕ, ο Αραγτσί θα ενημερώσει την κυβέρνηση της Τεχεράνης για τις επαφές που είχε στην πακιστανική πρωτεύουσα και τα θέματα που κρατούν μακριά από τον τερματισμό του πολέμου Ιράν και ΗΠΑ.

Ο Αραγτσί έχει προγραμματίσει να μεταβεί στη Μόσχα, όπου θα έχει συναντήσεις σε υψηλό επίπεδο, προκειμένου να συζητήσει τις εξελίξεις και τους όρους των ΗΠΑ.

Πηγές που πρόσκεινται στην κυβέρνηση του Πακιστάν, το οποίο πρωταγωνιστεί στην προσπάθεια μεσολάβησης για τον τερματισμό του πολέμου, υποστηρίζουν ότι η διπλωματική οδός για την επίλυση των ζητημάτων παραμένει ανοιχτή και πως γίνονται πολύ σοβαρές προσπάθειες στο παρασκήνιο, ώστε να βρεθεί η «χρυσή τομή» και να επέλθει συμφωνία.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
triantafyllos-new
TINOS_LIMANI
caroline-leavitt
reagan
macron_mitsotakis
Δείτε όλες τις ειδήσεις
stegastika daneia 77- new
trump-deipno
arnaoutoglou
daskalos_pyrovolismoi
bousis_ofi
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

triantafyllos-new
TINOS_LIMANI
caroline-leavitt
1 / 3