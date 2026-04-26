Διαδοχικά ταξίδια Αραγτσί: Από το Ομάν στο Ισλαμαμπάντ και μετά στη Μόσχα

Mεγάλη κινητικότητα στο διπλωματικό παρασκήνιο του πολέμου στη Μέση Ανατολή καταγράφεται τις τελευταίες ώρες, με τον ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, να επιδίδεται σε έναν μαραθώνιο επαφών σε διάφορα σημεία του πλανήτη.

Ο ιρανός ΥΠΕΞ, ο οποίος αναχώρησε χθες Σάββατο από το Ισλαμπαμπάντ για το Ομάν, αναμένεται να επιστρέψει στο Ισλαμαμπάντ και ακολούθως στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με το ιρανικά ΜΜΕ, ο Αραγτσί θα ενημερώσει την κυβέρνηση της Τεχεράνης για τις επαφές που είχε στην πακιστανική πρωτεύουσα και τα θέματα που κρατούν μακριά από τον τερματισμό του πολέμου Ιράν και ΗΠΑ.

Ο Αραγτσί έχει προγραμματίσει να μεταβεί στη Μόσχα, όπου θα έχει συναντήσεις σε υψηλό επίπεδο, προκειμένου να συζητήσει τις εξελίξεις και τους όρους των ΗΠΑ.

Πηγές που πρόσκεινται στην κυβέρνηση του Πακιστάν, το οποίο πρωταγωνιστεί στην προσπάθεια μεσολάβησης για τον τερματισμό του πολέμου, υποστηρίζουν ότι η διπλωματική οδός για την επίλυση των ζητημάτων παραμένει ανοιχτή και πως γίνονται πολύ σοβαρές προσπάθειες στο παρασκήνιο, ώστε να βρεθεί η «χρυσή τομή» και να επέλθει συμφωνία.

