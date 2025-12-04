Τσίπρας – Κωνσταντοπούλου βρέθηκαν στο ίδιο μπαρ μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» … και δεν αντάλλαξαν ούτε λέξη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μετά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας και η παρέα του πήγαν για ποτό στο γνωστό μπαρ «By the Glass» στη στοά Κοραή.
Εκεί βρισκόταν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με στενό της συνεργάτη.
Σύμφωνα με τη Φαίη Σκορδά, που βρέθηκε στο ίδιο μαγαζί, οι δύο άλλοτε «σύντροφοι» δεν αντάλλαξαν … ούτε λέξη.
