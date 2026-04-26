search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 00:48
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.04.2026 23:11

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Ερντογάν μετά την επίθεση με πυροβολισμούς στην Ουάσιγκτον

erdogan-trump-566

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή την επίθεση που σημειώθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ τα συλλυπητήριά του για την απόπειρα επίθεσης που σημειώθηκε στην Ουάσιγκτον, στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι το περιστατικό συνιστά πλήγμα κατά της δημοκρατίας και της ελευθερίας του Τύπου, εκφράζοντας παράλληλα ευχές για ταχεία ανάρρωση του τραυματία.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι θεωρεί τα γεγονότα μια αποτρόπαια ενέργεια κατά της δημοκρατίας και της ελευθερίας του Τύπου και εξέφρασε ευχές για ταχεία ανάρρωση στον τραυματισμένο αστυνομικό και υπεύθυνο ασφαλείας», αναφέρει η τουρκική προεδρία.

Διαβάστε επίσης:

Ουγγαρία: Συνεργάτες του Όρμπαν βγάζουν τις περιουσίες τους από την χώρα μετά την ήττα στις εκλογές – Άλλοι ψάχνουν… βίζα εργασίας στις ΗΠΑ

Το μανιφέστο του δράστη στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου – Το έδωσε ο αδελφός του στην αστυνομία, είχε μίσος για την κυβέρνηση Τραμπ

Ισραήλ: Κοινό μέτωπο κατά Νετανιάχου – Μπένετ και Λαπίντ κατεβαίνουν με κοινή λίστα στις επόμενες εκλογές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
camara1
Μάλι: Νεκρός ο υπουργός Άμυνας της χώρας έπειτα από επίθεση ανταρτών (Video)

ispania_xilo11
Ισπανία: Φοβερά επεισόδια στο Ουέσκα – Σαραγόσα – Παίκτης έριξε μπουνιά σε αντίπαλο μετά την αποβολή του (Video)

west bank elections
Παλαιστίνη: Η Φάταχ του Αμπάς ήρθε πρώτη στις δημοτικές εκλογές στη Δυτική Όχθη, χωρίς ψηφοδέλτια η Χαμάς

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση 24χρονου κτηνοτρόφου

vardakastanis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Νέoς Γραμματέας ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, εκλέχτηκε με 88%, πρώτος ο Κώστας Τσουκαλάς στο πολιτικό συμβούλιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

palaistini
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Απόψε η μεγάλη αντιπολεμική συναυλία στα Προπύλαια - Οι καλλιτέχνες που υψώνουν φωνή για την ειρήνη

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

yaris-corsa-clio (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα 2 supermini που ξεπέρασαν το Toyota Yaris σε πωλήσεις

stena toy hormuz
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα ελληνικό τάνκερ ανοίγει νέα διαδρομή παρακάμπτοντας το Ορμούζ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

camara1
ispania_xilo11
west bank elections
1 / 3