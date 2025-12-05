search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

05.12.2025 00:42

Αλαβάνος: Έπεσα έξω με τον Τσίπρα – Να γονατίσει και να ζητήσει συγνώμη για το τρίτο μνημόνιο

05.12.2025 00:42
Δριμεία κριτική προς τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο Αλέκος Αλαβάνος, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη».

Ο κ. Αλαβάνος που είχε στηρίξει την άνοδο του Αλέξη Τσίπρα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο ERTnews, τόνισε ότι η πολιτική του Τσίπρα δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από αυτή των άλλων κομμάτων.

«Τι νέο να κομίσει τώρα; Το μόνο που έχει να κάνει είναι να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη για το τρίτο μνημόνιο, το οποίο υπέγραψε και κατακρεούργησε την Ελλάδα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Αλαβάνος αμφισβήτησε επίσης τη θέση του πρώην πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα βγήκε από τα μνημόνια το 2018, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα εξακολουθεί να δεσμεύεται από περιοριστικά μέτρα.

Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να διαβάσει το βιβλίο «Ιθάκη» και αναγνώρισε ότι «έπεσε έξω» όσον αφορά στην επιλογή του να στηρίξει τον Τσίπρα, εκφράζοντας λύπη για τον ελληνικό λαό. Κριτική άσκησε και σε άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που παρευρέθηκαν στην παρουσίαση, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε κι εκείνοι να ζητήσουν συγγνώμη από τους πολίτες.

