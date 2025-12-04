Ανδρουλάκης: Δέσμευση μου η χώρα να έχει σχέδιο και εθνική αυτοπεποίθηση

Την αναγκαιότητα να υπάρξουν προσωπικότητες με όραμα και σε ευρωπαϊκό και σε κρατικό επίπεδο που θα δείξουν στους λαούς ότι «ο δρόμος που ακολουθούμε είναι δρόμος αλληλεγγύης, με προτεραιότητα την ασφάλεια και την ευημερία των λαών», ώστε έτσι «να αποκτήσει ξανά το ευρωπαϊκό όραμα τη χαμένη του λάμψη», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο του συνεδρίου του Delphi economic forum, της εφημερίδας «Το Βήμα» και του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων με τίτλο: «Αθήνα: Διάλογοι για την πολιτική – Η Ανατολική Μεσόγειος αλλάζει».

«Σήμερα έχει χαθεί η λάμψη γι’ αυτό υπάρχει ισχυρός αντιευρωπαϊσμός και στην δεξιά και την αριστερά», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στο πλαίσιο της συζήτησης που είχε στο συνέδριο με τον δημοσιογράφο Γρηγόρη Τζιοβάρα. Σημείωσε ότι η προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι η ευρωπαΐκή οικογένεια, η οποία όμως είναι ανέτοιμη, γιατί «ούτε ευρωστρατό έχουμε, ούτε κοινή εξωτερική πολιτική έχουμε, ούτε κοινή προσέγγιση για την ανατολική Μεσόγειο έχουμε». Τόνισε πως «αυτά για να τα δούμε χειροπιαστά πρέπει να παρθούν κάποιες γενναίες πρωτοβουλίες. Μιλώντας για τα κοινά εξοπλιστικά προγράμματα και την κοινή στρατηγική εξαγωγή όπλων σε τρίτες χώρες, ρώτησε πώς είναι δυνατόν να λέμε ότι μία χώρα αποδυναμώνει την Ευρώπη, υπονομεύει την Ευρώπη και υπονομεύει την σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής, αλλά μπορεί όποιος θέλει να την εξοπλίζει από τα ευρωπαϊκά κράτη.

«Πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες. Βλέπουμε τον κίνδυνο μπροστά μας και αντί να ενώσουμε τους φόβους μας σε ένα κοινό σχέδιο υπεράσπισης των λαών μας, αφήνουμε το χρόνο να περνά, γίνονται πολύ δειλά βήματα. Εδώ λοιπόν θέλει μία γενναία ηγεσία, η οποία δεν μπορεί να είναι ούτε η κυρία φον ντερ Λάιεν, ούτε η κυρία Κάλας», σημείωσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως αν τον τιμήσει ο ελληνικός λαός προσωπική δέσμευση του είναι «να έχουμε σχέδιο και εθνική αυτοπεποίθηση». Είπε ειδικότερα ότι η Ελλάδα πρέπει να κοιτάξει το στρατηγικό της βάθος στα Βαλκάνια μακροπρόθεσμα και απέναντι στην Τουρκία να έχει μία συνεπή στάση που είναι: «ελάτε στην Χάγη για το ένα και μόνο ζήτημα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο», σημειώνοντας, επιπρόσθετα, για το μεγάλο ζήτημα της επίλυσης του Κυπριακού ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά βάζοντας στον πυρήνα του τραπεζιού την Ευρώπη.

Ανέφερε ότι την ελληνική αμυντική βιομηχανία «την έχουν αφήσει στο έλεος του Θεού» και πως απαιτείται ένα consensus των μεγάλων οικονομικών παικτών και των πολιτικών κομμάτων για να επενδύσουμε στρατηγικά στην έρευνα της αμυντικής βιομηχανίας. Μιλώντας για τις προτεραιότητες μια κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «ένα κανονικό υπουργείο Εξωτερικών, όπου χαράσσουν την πολιτική οι διπλωμάτες στρατηγικά, σε βάθος χρόνου και όχι άλλα να κάνουμε την Τρίτη, άλλα την Τετάρτη, άλλα την Πέμπτη με τα αποτελέσματα που έχουμε δει σε πάρα πολλές υποθέσεις». Δεύτερον, είπε, «στις Βρυξέλλες χρειάζεται μία πολύ σοβαρή και τεκμηριωμένη παρουσία. Δυστυχώς η χώρα μας πάει απροετοίμαστη στα περισσότερα συμβούλια». Όσον αφορά στα τρίτα κράτη σημείωσε ότι «προφανέστατα πρέπει να συζητάμε για την Τουρκία αλλά χωρίς αυταπάτες».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι βλέπει «μία κυβέρνηση με μεγάλη αλαζονεία». «Όλα τα ξέρουν; Έγινε ποτέ μια σοβαρή συζήτηση για τα δυτικά Βαλκάνια μεταξύ των μεγάλων κομμάτων της χώρας; Έγινε μια σοβαρή συζήτηση για τα ζητήματα της Αιγύπτου και της Λιβύης;», σχολίασε. Αφού τόνισε ότι η χώρα μας πρέπει να γίνει ενεργειακός κόμβος, κάτι που σημαίνει δίκτυα και εσωτερικά και με την κεντρική Ευρώπη, πολλαπλές πηγές και σταθερή στρατηγική, σχολίασε ότι «δηλαδή δεν μπορεί ο πρωθυπουργός να λέει το 2019 ότι τελειώσαμε με τους υδρογονάνθρακες και ξαφνικά, επειδή άλλαξε διοίκηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, να καλωσορίζει τους υδρογονάνθρακες». «Αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας δεν έχει μια σταθερή, σοβαρή και μακροπρόθεσμη στρατηγική», είπε. Επιπλέον, με αφορμή τον ανταγωνισμό γύρω από τα λιμάνια, επισήμανε ότι «τα λιμάνια είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας», για να υποστηρίξει πως «άρα για όποια επένδυση πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και εντός της κυβέρνησης και εντός της Βουλής». «Εγώ αυτή τη συζήτηση δεν την είδα», ανέφερε.

Σχετικά με το καλώδιο διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, τόνισε πως όταν ξεκινάει μια επένδυση στη χώρα μας πρέπει να υπάρχει το δημοσιονομικό σκέλος, και η διασφάλιση της υλοποίησης της επένδυσης όταν αυτή η επένδυση συνδέεται με το σεβασμό στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλιώς τα υπόλοιπα είναι τυχοδιωκτισμοί». Σημείωσε ότι δεν μπορεί να δεχτεί πως ξεκίνησε μια επένδυση τόσο σοβαρή «χωρίς να έχουμε διασφαλίσει τα στοιχειώδη, με αποτέλεσμα η Τουρκία να λέει ‘είτε έρχεστε να πάρετε άδεια από μας, άρα να αναγνωρίσετε με αυτό τον τρόπο το παράνομο τουρκολιβυκό σύμφωνο ή δεν θα κάνετε τίποτα’». «Σήμερα λοιπόν είμαστε ότι έχει περάσει ο τραμπουκισμός της Τουρκίας. Άρα δεν βλέπω κανένα λόγο να πανηγυρίζουμε για το καλώδιο», είπε σχολιάζοντας τη στάση της κυβέρνησης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα πρέπει να σχεδιάσει την ευρωπαΐκή στρατηγική στην ανατολική Μεσόγειο και μετά να αγωνιστεί διπλωματικά, διακομματικά αυτή να γίνει ευρωπαΐκή στρατηγική στις Βρυξέλλες». Χαρακτήρισε τεράστιο έλλειμα της ελληνικής διπλωματίας το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Αγίας Αικατερίνης του Σίνα. Σχετικά με τους εξοπλισμούς είπε ότι «πρέπει να δημιουργήσουμε το πλαίσιο της κοινής στρατηγικής εξοπλιστικών προγραμμάτων. Δηλαδή αυτά που φεύγουν από την Ευρώπη να μπαίνουν σε ένα πλαίσιο που θα ευνοεί και εμάς, όχι να μπαίνουμε σε ένα ράλι ανταγωνισμό με την Τουρκία, διότι αυτό δεν έχει τέλος».

Ερωτηθείς αν θεωρεί ότι έχουμε αποφύγει τον κίνδυνο ένταξης της Τουρκίας στο Safe, σχολίασε ότι εδώ υπάρχει ένας μύθος και ότι του έκανε εντύπωση που όταν το είπε και στη Βουλή «ο πρωθυπουργός δεν το ήξερε»: «Στο ποσοστό του 35% συμμετέχει έτσι κι αλλιώς οποιαδήποτε εταιρεία της Τουρκίας. Πλήρες μέλος σημαίνει έως το 65%». «Εγώ λοιπόν εξαρχής ήμουν κάθετος και δεν έβαλα καμιά προϋπόθεση, όπως έβαλε ο πρωθυπουργός, για δύο λόγους: πρώτον, ιδεολογικά, πολιτικά και εθνικά θεωρώ ότι δεν έχει καμία θέση στη νέα ευρωπαΐκή αρχιτεκτονική άμυνας η Τουρκία. Δεύτερον, «εμείς δεν θέλουμε η Τουρκία να αποκτήσει την δυνατότητα του 65% διότι μπορεί να κάνει μεγάλες παρεμβάσεις στα εξοπλιστικά προγράμματα της Ευρώπης και αντί να είναι αυτή εξαρτώμενη από μας στο τέλος να είμαστε εμείς εξαρτώμενοι από αυτούς».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «είμαστε πολύ χαρούμενοι που σταμάτησε η σφαγή στη Γάζα», υποστηρίζοντας ότι για να προχωρήσουν οι συμφωνίες προς την κατεύθυνση των ψηφισμάτων του συμβουλίου ασφαλείας του ΟΗΕ πρέπει να υπάρχουν ισχυρές και αξιόπιστες προσωπικότητες, ώστε να δημιουργήσουν μια αγωγιμότητα εμπιστοσύνης των δύο λαών. Σχολίασε πως «όσο υπάρχει όμως ο Νετανιάχου δε νομίζω ότι είναι εύκολο να υπάρχει κάποια λύση».

Είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ από το 2016 απέδειξε ότι η αντίληψη του είναι η συναλλακτική εξωτερική πολιτική και πως αυτό σημαίνει ότι οι μεγάλοι παίκτες αποκτούν πολύ μεγάλη ισχύ διότι επικρατεί το δίκιο του ισχυρού και υπονομεύει το διεθνές δίκαιο. «Αυτό, λοιπόν, σίγουρα δε βολεύει την Ευρώπη και την Ελλάδα. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και η Ελλάδα και η Ευρώπη τα επόμενα τρία χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί η θητεία του κ. Τραμπ», ανέφερε. Σχολίασε ότι σχετικά με αυτά που διαβάζει για συμφωνίες Ρουάντα-Κονγκό, για την συμφωνία του Καυκάσου, είναι πολύ επιφυλακτικός και ότι δεν είναι τόσο αισιόδοξα τα πράγματα όσο γράφονται και λέγονται, το οποίο γίνεται «για να φανεί ότι αυτού του τύπου η διπλωματία φέρνει αποτέλεσμα». «Εγώ νομίζω ότι δεν θα φέρει αποτελέσματα», είπε.

