Τα πρώτα επίσημα πυρά και η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: «Επιστρέφει αγκαλιά με τα συμφέροντα παίζοντας το παιχνίδι του Μητσοτάκη»

Δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφιβολίας χθες ο Αλέξης Τσίπρας από την παρουσίαση του βιβλίου του, είναι βέβαιη η ίδρυση του κόμματος του. Μάλιστα όπως έλεγαν συνεργάτες του που βρέθηκαν εχθές στο θέατρο Παλλάς, θα προχωρήσει και γρήγορα καθώς ο κόσμος που έχει στρέψει το βλέμμα του στον πρώην Πρωθυπουργό δεν έχει περιθώρια αναμονής. Προσδοκούν όπως υπογραμμίζουν το κόμμα αυτό να μπει άμεσα στη μάχη με την κυβέρνηση και μάλιστα με νικηφόρα προοπτική.

Με αυτά τα δεδομένα στο ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζουν ήδη την έλευση ενός νέου παίχτη ευρύτερα στο πολιτικό σκηνικό και πιο συγκεκριμένα στη δική τους πολιτική δεξαμενή, αυτής της κεντροαριστεράς. Στη Χαριλάου Τρικούπη αναπροσαρμόζουν πλέον την στρατηγική τους στα νέα επίσημα δεδομένα. Η απάντηση που έδιναν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι θα ασχοληθούν με τον Αλέξη Τσίπρα όταν κάνει κόμμα, ανήκει στο παρελθόν. Πλέον διαμορφώνουν τις απαντήσεις της επόμενης μέρας.

Ενδιαφέρον είχε η πρώτη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην οποία εντόπισαν περισσότερα πυρά προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης παρά στην κυβέρνηση. Άλλωστε όπως έλεγαν εχθές το βράδυ κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ αυτός ήταν και ο λόγος που απάντησαν, συμπληρώνοντας ότι αν αναφερόταν μόνο στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν θα είχαν ασχοληθεί.

«Στο παρελθόν μας συστήθηκε αγκαλιά με τα ψέματα, σήμερα επιστρέφει αγκαλιά με τα συμφέροντα παίζοντας το παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη. Μίλησε για ιδιοτέλειες ενώ ο ίδιος χωρίς δισταγμό διέλυσε το κόμμα του και συκοφάντησε τους συντρόφους του. Αντί να καταγγείλει την κυβερνητική πολιτική, επέλεξε να της βάλει πλάτη αντιπολιτευόμενος την αντιπολίτευση» αναφέρει η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη και κλείνει με το αιχμηρό συμπέρασμα ότι το rebranding αποδείχτηκε rewriting της μεγάλης εξάπατησης του ελληνικού λαού.

Με ενδιαφέρον παρακολουθούν στο επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη και τον χρόνο που δίνουν τα ΜΜΕ στον Αλέξη Τσίπρα. Εκτιμούν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έχει ευνοϊκή μεταχείριση για αυτό και δεν αποκλείεται να υπάρξουν και αιχμές στο άμεσο μέλλον από τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη κατά μέσων. Σε κάθε περίπτωση οι πρώτες δημοσκοπήσεις θα διαμορφώσουν και το τελικό κλίμα. Το τελευταίο που θα ήθελαν στο ΠΑΣΟΚ είναι να βρεθεί στη δεύτερη θέση των μετρήσεων έστω και για μικρό χρονικό διάστημα το κόμμα Τσίπρα όταν αυτό ιδρυθεί και μπει επίσημα στις έρευνες. Με τις αναλύσεις που κάνουν πάντως μέχρι σήμερα εκτιμούν ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί και προβλέπουν ότι παρά την μεγάλη προβολή που έχει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα δεν θα έχει ανάλογη δυναμική στην κοινωνία. Σε αυτή την κατεύθυνση ήταν και ο πρώτος άτυπος σχολιασμός στελεχών του ΠΑΣΟΚ για τα πολιτικά πρόσωπα που έδωσαν το παρών στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, υπογράμμιζαν ότι όλοι είναι πρώην και νυν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς άλλες ευρύτερες πολιτικές αναφορές.

