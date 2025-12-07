search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.12.2025 09:39
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2415
04/12/2025
07.12.2025 09:16

Nέοι κανόνες στις αυτοδιοικητικές

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2415
04/12/2025
07.12.2025 09:16
ekloges-new

Ενδιαφέροντα πράγματα για τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές αποκάλυψε ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση και, όχι, δεν αναφερόμαστε στο νέο εκλογικό νόμο που προβλέπει εκλογή από την πρώτη Κυριακή με ποσοστό 42% συν μία ψήφο και που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε πολλούς αιρετούς.

Αυτό που είπε ο Θ. Λιβάνιος είναι ότι στις εκλογές αυτές αναμένεται να εφαρμοστεί και η ηλεκτρονική ψηφοφορία: οι ενδιαφερόμενοι θα εγγράφονται σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και θα μπορούν να ψηφίζουν μέσω ειδικής εφαρμογής, η οποία, προφανώς, θα διασφαλίζει το αδιάβλητο της ψηφοφορίας.

Το ενδιαφέρον είναι ότι, σύμφωνα με τον υπουργό, ο κάθε ψηφοφόρος θα έχει δικαίωμα να διορθώσει την επιλογή του, καθώς θα προσμετράται μόνο η τελευταία ψήφος που θα καταχωρηθεί με το κλείσιμο της κάλπης. «Χ ημίχρονο, άσος τελικό, τώρα και στις εκλογές», σχολίασε με σκωπτικό τρόπο φίλος του «Ποντικιού» που έμαθε τα καθέκαστα…

Διαβάστε επίσης:

Τοπικές ομάδες υποστήριξης για τον Αλέξη Τσίπρα – Το μοντέλο της αυτοοργάνωσης

Χάρης Δούκας: Το «ευχαριστώ» στους εργαζόμενους του δήμου και τα fake news

«Ιθάκη»: Οι στιγμές που ξεχώρισε ο Αλέξης Τσίπρας από την ομιλία στο Παλλάς 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tragwdia_pit_zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια» – Συγκλονίζει ο πατέρας του 2χρονου αγοριού μετά την επίθεση από πίτμπουλ

tsipras_book_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ένας «φίλος» ήρθε απόψε απ’ τα παλιά

ekloges-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Nέοι κανόνες στις αυτοδιοικητικές

pyrosvestiki_india
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 25 νεκροί από πυρκαγιά σε ντισκοτέκ στην Γκόα – Aνάμεσά τους και τουρίστες (Videos/Photos)

kimberly
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η Ελλάδα πυλώνας στη στρατηγική Τραμπ για ενέργεια, επενδύσεις και Τεχνητή Νοημοσύνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται παραγωγός που επρόκειτο να του σκοτώσουν τα ζώα

aftias_2911_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

Nuova-C3-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το B-SUV που έχει πλημμυρίσει τους ελληνικούς δρόμους και έχει τιμή 17.300 ευρώ

kouretas agrotes (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουρέτας από το μπλόκο στα Τρίκαλα: «Πού πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;»

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.12.2025 09:39
tragwdia_pit_zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια» – Συγκλονίζει ο πατέρας του 2χρονου αγοριού μετά την επίθεση από πίτμπουλ

tsipras_book_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ένας «φίλος» ήρθε απόψε απ’ τα παλιά

ekloges-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Nέοι κανόνες στις αυτοδιοικητικές

1 / 3