Nέοι κανόνες στις αυτοδιοικητικές

Ενδιαφέροντα πράγματα για τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές αποκάλυψε ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση και, όχι, δεν αναφερόμαστε στο νέο εκλογικό νόμο που προβλέπει εκλογή από την πρώτη Κυριακή με ποσοστό 42% συν μία ψήφο και που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε πολλούς αιρετούς.

Αυτό που είπε ο Θ. Λιβάνιος είναι ότι στις εκλογές αυτές αναμένεται να εφαρμοστεί και η ηλεκτρονική ψηφοφορία: οι ενδιαφερόμενοι θα εγγράφονται σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και θα μπορούν να ψηφίζουν μέσω ειδικής εφαρμογής, η οποία, προφανώς, θα διασφαλίζει το αδιάβλητο της ψηφοφορίας.

Το ενδιαφέρον είναι ότι, σύμφωνα με τον υπουργό, ο κάθε ψηφοφόρος θα έχει δικαίωμα να διορθώσει την επιλογή του, καθώς θα προσμετράται μόνο η τελευταία ψήφος που θα καταχωρηθεί με το κλείσιμο της κάλπης. «Χ ημίχρονο, άσος τελικό, τώρα και στις εκλογές», σχολίασε με σκωπτικό τρόπο φίλος του «Ποντικιού» που έμαθε τα καθέκαστα…

