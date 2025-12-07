Νέο… «έπος» από την Καθημερινή: Άλλαξε διατύπωση άρθρου για να  χτυπήσει τον Χάρη Δούκα – Η θεωρία του λουκάνικου

Φαίνεται ότι στην Καθημερινή τα έχουν κάπως χαμένα. Δεν θα ήθελα να πω βέβαια ότι λειτουργούν διάφορα (έξωθεν) κέντρα και υπάρχουν (έξωθεν) παρεμβάσεις, που αλλάζουν την κανονική δημοσιογραφική ροή των πραγμάτων – και δεν το λέω, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται στα διευθυντικά γραφεία της εφημερίδας. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει.

Τι συνέβη;

Αρχικά η Καθημερινή της Πέμπτης στο πρωτοσέλιδο χτύπημα για το κύριο άρθρο της, το οποίο αναφερόταν στη Βασιλίσσης Όλγας είχε μία διατύπωση που ήταν επικριτική γενικώς, συμπεριλαμβάνοντας προφανώς και την κυβέρνηση, αλλά χωρίς να φωτογραφίζει κάποια πλευρά.

Στη συνέχεια η «ιστορική εφημερίδα», άλλαξε αυτή τη διατύπωση με μία άλλη στην οποία επισημαινόταν η ευθύνη του Δήμου Αθηναίων που «δεν αισθάνεται καν την ανάγκη να εξηγήσει γιατί υπάρχει καθυστέρηση στην καθυστέρηση».

Από κάπου δηλαδή ήρθε η «επιφοίτηση» τύπου «δεν τα ρίχνουν όλα στον Δούκα, γιατί αλλιώς θα μας πούνε ότι επικρίνουμε την κυβέρνηση; Ευκαιρία είναι! Φταίει, δεν φταίει».

Και κάπως έτσι επιβεβαιώνεται η ρήση ότι «τις εφημερίδες και τα λουκάνικα να τα απολαμβάνετε, αλλά καλύτερα να μην ξέρετε πώς γίνονται».

Ιδού τα δύο σημειώματα:

