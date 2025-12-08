search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 11:28
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.12.2025 08:43

Εκλογές ΔΣΑ: Κουτσολάμπρο στηρίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

08.12.2025 08:43
tsoukalas_0707_1460-820_new

Την υποψηφιότητα του Ανδρέα Κουτσόλαμπρου για την προεδρία του ΔΣΑ στηρίζει στο δεύτερο γύρο των εκλογών του μεγαλύτερου δικηγορικού συλλόγου της χώρας ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Με ανάρτησή του στα social media, ο Κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι «στον πρώτο γύρο των εκλογών του ΔΣΑ στήριξα τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο γιατί πίστευα και πιστεύω πως αποτελούσε την καλύτερη επιλογή για το μέλλον το κλάδου. Στο δεύτερο γύρο αναμετρώνται δύο συνάδελφοι που ο καθένας έχει την δικιά του διαδρομή. Με κριτήριο την ανεξαρτησία του Δικηγορικού Συλλόγου, το μέλλον της δικηγορίας και της δικαιοσύνης στην πολύ απαιτητική σημερινή συγκυρία, ψηφίζω και στηρίζω τον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο».

Για να δούμε αν η στήριξη Τσουκαλά θα ευνοήσει τον υποψήφιο

Διαβάστε επίσης

Λαφαζάνης: «Στον ΣΥΡΙΖΑ είναι σε πανικό λόγω Τσίπρα, τους έκανε τον επικήδειο στο Παλλάς»

Απειλεί… να επιστρέψει ο Καμμένος στην πολιτική – «Δεν μετάνιωσα για τίποτα από τη συγκυβέρνηση με Τσίπρα»

Νέο… «έπος» από την Καθημερινή: Άλλαξε διατύπωση άρθρου για να  χτυπήσει τον Χάρη Δούκα – Η θεωρία του λουκάνικου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
morg
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Οι φόνοι της οδού Μοργκ» του Έντγκαρ Άλαν Πόε

agrotes new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Κλείνουν παρακαμπτήριους στις εθνικές οδούς, αποκλείουν τελωνεία, ετοιμάζονται για λιμάνια και αεροδρόμια

luvca-vodka
LIFESTYLE

Αυτή είναι η καλύτερη βότκα στον κόσμο, σύμφωνα με νέο διαγωνισμό

mitsotakis_ygeia_agrotes_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για αγρότες: Υπάρχει κίνδυνος να στραφεί η κοινωνία εναντίον τους (Live)

peripoliko new (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου: Πέντε με έξι άτομα πίσω από τις μολότοφ στο ΑΤ Κυψέλης – «Απόπειρα ανθρωποκτονίας η επίθεση» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

karamanlis 441- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Καραμανλή: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στους Έλληνες αγρότες»

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

diavitis-new
ΥΓΕΙΑ

Διαβήτης: Γιατί η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ε.Ε. - Τι πρέπει να αλλάξει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 11:27
morg
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Οι φόνοι της οδού Μοργκ» του Έντγκαρ Άλαν Πόε

agrotes new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Κλείνουν παρακαμπτήριους στις εθνικές οδούς, αποκλείουν τελωνεία, ετοιμάζονται για λιμάνια και αεροδρόμια

luvca-vodka
LIFESTYLE

Αυτή είναι η καλύτερη βότκα στον κόσμο, σύμφωνα με νέο διαγωνισμό

1 / 3