Εκλογές ΔΣΑ: Κουτσολάμπρο στηρίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Την υποψηφιότητα του Ανδρέα Κουτσόλαμπρου για την προεδρία του ΔΣΑ στηρίζει στο δεύτερο γύρο των εκλογών του μεγαλύτερου δικηγορικού συλλόγου της χώρας ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Με ανάρτησή του στα social media, ο Κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι «στον πρώτο γύρο των εκλογών του ΔΣΑ στήριξα τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο γιατί πίστευα και πιστεύω πως αποτελούσε την καλύτερη επιλογή για το μέλλον το κλάδου. Στο δεύτερο γύρο αναμετρώνται δύο συνάδελφοι που ο καθένας έχει την δικιά του διαδρομή. Με κριτήριο την ανεξαρτησία του Δικηγορικού Συλλόγου, το μέλλον της δικηγορίας και της δικαιοσύνης στην πολύ απαιτητική σημερινή συγκυρία, ψηφίζω και στηρίζω τον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο».

Για να δούμε αν η στήριξη Τσουκαλά θα ευνοήσει τον υποψήφιο…

