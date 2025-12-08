Λαφαζάνης: «Στον ΣΥΡΙΖΑ είναι σε πανικό λόγω Τσίπρα, τους έκανε τον επικήδειο στο Παλλάς»

«Στον ΣΥΡΙΖΑ είναι σε πανικό γιατί διαλύονται» σχολίασε το πρωί της Δευτέρας ο Παναγιώτης Λαφαζάνης με αφορμή όσα συνέβησαν μετά την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτη» την εξώθηση σε παραίτηση του διευθυντή της Αυγής.

«Είναι ΣΥΡΙΖΑ αυτό; Δεν έχουν ποσοστά, δεν έχουν απήχηση στην κοινωνία. Είναι

απαράδεκτο να απολύεις τον διευθυντή μιας εφημερίδας επειδή εκφράζει μια άλλη πολιτική εκτίμηση» είπε ο κ. Λαφαζάνης στον ΣΚΑΪ.

Στην ερώτηση, δε, αν μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να ενώσει την αριστερά, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης ήταν κατηγορηματικά αρνητικός λέγοντας «ο Τσίπρας θα διαλύσει περαιτέρω τον χώρο της αριστεράς. Βλέπετε ότι τσακώνονται στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστέρα, υπάρχουν βολές στο ΠΑΣΟΚ».

«Είναι αδύνατο να ενώσει ο Τσίπρας την κεντροαριστερά, διότι δεν έχει καμία αξιοπιστία. Αν ο Τσίπρας μπορέσει να διαμορφώσει μια δυναμική επιρροής, εδώ χάνει όλο τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, αν μπορέσει να υπερφαλαγγίσει το ΠΑΣΟΚ και να δημιουργήσει μια τάση ισχυρή, θα προβληματιστούν όλοι αλλά δεν μπορεί γιατί δεν έχει καμία αξιοπιστία» συνέχισε στο ίδιο μοτίβο.

Με αφορμή, μάλιστα, την εικόνα με τους προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς στον εξώστη του Παλλάς, ο κ. Λαφαζάνης είπε ότι «την όλη εκδήλωση ο Τσίπρας την έκανε για να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ο επικήδειος του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν σαν να τους είπε κύριοι άλλαξαν τα πράγματα. Δεν είπε ούτε μια λέξη για τον ΣΥΡΙΖΑ».

Κληθείς να σχολιάσει τα όσα λέει για τον ίδιο ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του, ο πρώην υπουργός στην πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είπε «ό,τι και αρνητικό να πει ο Τσίπρας για μένα είναι τιμητικό».

Όπως είπε «σταρ ήταν και ο Κασσελάκης, πού πήγε σήμερα; Αυτό που βλέπουμε είναι ένα επικοινωνιακό σόου. Μόνο που θα σταθώ δίπλα στον Τσίρπα θα πάθει συγκοπή γιατί ξέρει ότι είναι ένοχος και ότι εγώ είμαι ο αληθινός ΣΥΡΙΖΑ.

Εξαπάτησε τον λαό με τις προεκλογικές δεσμεύσεις, με την κωλοτούμπα στο δημοψήφισμα, έκανε συμμαχίες με όσους επέκρινε»

