Ο Μακάριος Λαζαρίδης απειλεί τους αγρότες αν κλείσουν αεροδρόμιο και λιμάνια  

Με τη φράση «υπάρχουν ισχυροί νόμοι, αν το κάνουν θα αντιμετωπίσουν την ελληνική δικαιοσύνη» περιέγραψε ο βουλευτής Καβάλας, Μακάριος Λαζαρίδης, τις προθέσεις της κυβέρνησης σχετικά με την αντιμετώπιση αγροτικών μπλόκων σε λιμάνια, τελωνεία και λοιπούς κρίσιμους κόμβους.

«Δεν μπορεί να βλέπουμε σκηνές από αυτές στον κόμβο του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης που έβαλαν το τρακτέρ για να χτυπήσουν την τους αστυνομικούς και έναν τον τραυμάτισαν», είπε ο βουλευτής στον ρ/σ Παραπολιτικά FM. «Η κλούβα της αστυνομίας ήταν μια κακή στιγμή. Το να κλείσεις όμως κρίσιμες υποδομές της χώρας, λιμάνια, αεροδρόμια, τελωνεία… υπάρχουν ισχυροί νόμοι, αν το κάνουν θα αντιμετωπίσουν την ελληνική δικαιοσύνη», συμπλήρωσε.

Δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι οι αγρότες θα καμφθούν με τέτοιες απειλές. Επίσης, δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι τέτοιου είδους «γραμμές» ευνοούν τις προσκλήσεις της κυβέρνησης προς τους αγρότες για διάλογο…

Διαβάστε επίσης:

Καλώδιο: Μεικτά μηνύματα από τον ανασχηματισμό στην Κύπρο

Εκλογές ΔΣΑ: Κουτσολάμπρο στηρίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Λαφαζάνης: «Στον ΣΥΡΙΖΑ είναι σε πανικό λόγω Τσίπρα, τους έκανε τον επικήδειο στο Παλλάς»