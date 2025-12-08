search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 12:03
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.12.2025 10:48

Ο Μακάριος Λαζαρίδης απειλεί τους αγρότες αν κλείσουν αεροδρόμιο και λιμάνια  

08.12.2025 10:48
lazaridis-exetastiki

Με τη φράση «υπάρχουν ισχυροί νόμοι, αν το κάνουν θα αντιμετωπίσουν την ελληνική δικαιοσύνη» περιέγραψε ο βουλευτής Καβάλας, Μακάριος Λαζαρίδης, τις προθέσεις της κυβέρνησης σχετικά με την αντιμετώπιση αγροτικών μπλόκων σε λιμάνια, τελωνεία και λοιπούς κρίσιμους κόμβους.

«Δεν μπορεί να βλέπουμε σκηνές από αυτές στον κόμβο του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης που έβαλαν το τρακτέρ για να χτυπήσουν την τους αστυνομικούς και έναν τον τραυμάτισαν», είπε ο βουλευτής στον ρ/σ Παραπολιτικά FM. «Η κλούβα της αστυνομίας ήταν μια κακή στιγμή. Το να κλείσεις όμως κρίσιμες υποδομές της χώρας, λιμάνια, αεροδρόμια, τελωνεία… υπάρχουν ισχυροί νόμοι, αν το κάνουν θα αντιμετωπίσουν την ελληνική δικαιοσύνη», συμπλήρωσε.

Δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι οι αγρότες θα καμφθούν με τέτοιες απειλές. Επίσης, δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι τέτοιου είδους «γραμμές» ευνοούν τις προσκλήσεις της κυβέρνησης προς τους αγρότες για διάλογο

Διαβάστε επίσης:

Καλώδιο: Μεικτά μηνύματα από τον ανασχηματισμό στην Κύπρο

Εκλογές ΔΣΑ: Κουτσολάμπρο στηρίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Λαφαζάνης: «Στον ΣΥΡΙΖΑ είναι σε πανικό λόγω Τσίπρα, τους έκανε τον επικήδειο στο Παλλάς»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zelensky2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το ρίχνει στη… μελέτη ο Ζελένσκι μετά τα παράπονα του Τραμπ

NIGERIA_POLICE_FILE
ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Ανατριχιαστικά ευρήματα σε νεκροτομείο, βρέθηκαν ακρωτηριασμένα πτώματα – Έρευνα για απαγωγές και κύκλωμα εμπορίας οργάνων

oura_trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Την επόμενη εβδομάδα όλες οι πληρωμές λόγω εορτών – Πότε πάνε στα ΑΤΜ οι δικαιούχοι (video)

Kate-Winslet-new
LIFESTYLE

Κέιτ Γουίνσλετ: «Δεν έχω κάνει μπότοξ – Γίνονται εμμονικοί κυνηγώντας την τελειότητα για να πάρουν likes»

morg
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Οι φόνοι της οδού Μοργκ» του Έντγκαρ Άλαν Πόε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

karamanlis 441- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Καραμανλή: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στους Έλληνες αγρότες»

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

diavitis-new
ΥΓΕΙΑ

Διαβήτης: Γιατί η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ε.Ε. - Τι πρέπει να αλλάξει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 12:02
zelensky2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το ρίχνει στη… μελέτη ο Ζελένσκι μετά τα παράπονα του Τραμπ

NIGERIA_POLICE_FILE
ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Ανατριχιαστικά ευρήματα σε νεκροτομείο, βρέθηκαν ακρωτηριασμένα πτώματα – Έρευνα για απαγωγές και κύκλωμα εμπορίας οργάνων

oura_trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Την επόμενη εβδομάδα όλες οι πληρωμές λόγω εορτών – Πότε πάνε στα ΑΤΜ οι δικαιούχοι (video)

1 / 3