Τα γενέθλια της Ζωής και οι ευχές-εφόδιο

Τα γενέθλιά της έχει τη Δευτέρα 8/12 η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο Instagram.
H επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας ευχαρίστησε τους followers της για τις ευχές τους με μια ανάρτηση που στάζει… γλύκα, συνοδεύοντάς την με μια φωτογραφία της που χαμογελάει, κοιτάζοντας τον φακό.
«Γενέθλια σήμερα. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για τις ευχές και την αγάπη που μου δίνετε, είναι το πιο ισχυρό εφόδιο για όλα!».
