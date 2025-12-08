Τα γενέθλια της Ζωής και οι ευχές-εφόδιο

Τα γενέθλιά της έχει τη Δευτέρα 8/12 η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο Instagram.

H επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας ευχαρίστησε τους followers της για τις ευχές τους με μια ανάρτηση που στάζει… γλύκα, συνοδεύοντάς την με μια φωτογραφία της που χαμογελάει, κοιτάζοντας τον φακό.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

«Γενέθλια σήμερα. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για τις ευχές και την αγάπη που μου δίνετε, είναι το πιο ισχυρό εφόδιο για όλα!».

