search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 19:44
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.12.2025 19:11

Τα γενέθλια της Ζωής και οι ευχές-εφόδιο

08.12.2025 19:11
zoi konstantopoulou 77- new

Τα γενέθλιά της έχει τη Δευτέρα 8/12 η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο Instagram.

H επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας ευχαρίστησε τους followers της για τις ευχές τους με  μια ανάρτηση που στάζει… γλύκα, συνοδεύοντάς την με μια φωτογραφία της που χαμογελάει, κοιτάζοντας τον φακό.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

«Γενέθλια σήμερα. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για τις ευχές και την αγάπη που μου δίνετε, είναι το πιο ισχυρό εφόδιο για όλα!».

Διαβάστε επίσης:

Κασσελάκης για Καραχάλιο: Κάθε μέρα βλέπει δράκους – Να βγάλει τον σκασμό και να αφήσει τις οικογένειες των Τεμπών ήσυχες

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Νεαρή γυναίκα «γειώνει» τον «κοινωνικό αυτοματισμό» και στηρίζει τα μπλόκα (Video)

Καραμανλής και Βενιζέλος κατά Μητσοτάκη σήμερα σε εκδήλωση αντιπολιτευόμενης εφημερίδας – Παρών και ο Σαμαράς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dimokratia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live οι ομιλίες Καραμανλή-Βενιζέλου στην εκδήλωση της εφημερίδας Δημοκρατία

maxairi 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ενέδρα σε 14χρονο με «δόλωμα» 20χρονη – Τον μαχαίρωσαν επτά φορές

kastelorizo kakokairia byron – new
ΕΛΛΑΔΑ

Καστελόριζο: Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των ζημιών από την κακοκαιρία Byron

zoi konstantopoulou 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα γενέθλια της Ζωής και οι ευχές-εφόδιο

famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Ενωτικό ψηφοδέλτιο με τις προοδευτικές δυνάμεις – Τι λέει για το «ξήλωμα» Σουρμελίδη από την «Αυγή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

karamanlis 441- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Καραμανλή: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στους Έλληνες αγρότες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 19:43
dimokratia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live οι ομιλίες Καραμανλή-Βενιζέλου στην εκδήλωση της εφημερίδας Δημοκρατία

maxairi 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ενέδρα σε 14χρονο με «δόλωμα» 20χρονη – Τον μαχαίρωσαν επτά φορές

kastelorizo kakokairia byron – new
ΕΛΛΑΔΑ

Καστελόριζο: Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των ζημιών από την κακοκαιρία Byron

1 / 3