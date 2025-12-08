search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 14:14
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.12.2025 12:44

Καραμανλής και Βενιζέλος κατά Μητσοτάκη σήμερα σε εκδήλωση αντιπολιτευόμενης εφημερίδας – Παρών και ο Σαμαράς

08.12.2025 12:44
benizelos karamanlis samaras new

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραµανλής και ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος θα είναι σήμερα το απόγευμα οµιλητές σε εκδήλωση της – σφόδρα αντιπολιτευόμενης – εφηµερίδας «∆ηµοκρατία», με αφορμή τα 15 χρόνια κυκλοφορίας της και µε θέµα «Κρίση της ∆ηµοκρατίας σήµερα».

Στο κοινό, στις πρώτες θέσεις προφανώς ,θα βρίσκεται και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς, προκειµένου να ακούσει τις τοποθετήσεις δύο πολιτικών του φίλων µε τους οποίους, τον συνδέουν πολλά.

Η συνύπαρξη Καραµανλή – Βενιζέλου όταν πρωτοακούστηκε πάντως ξένισε, ωστόσο οι δύο πολιτικοί, αν και προερχόµενοι από αντίπαλα στρατόπεδα, ουδέποτε έχουν συγκρουστεί ανοιχτά, καθώς η περίοδος που ο κ. Βενιζέλος ανέλαβε τα ηνία του ΠΑΣΟΚ συνέπεσε µε την εκκίνηση της µακράς σιωπής του κ. Καµαραναλή, έπειτα από την εκλογική ήττα του 2009.

Παράλληλα, Καραµανλής και Βενιζέλος έχουν αµφότεροι εκλεγεί ως βουλευτές της ίδιας περιφέρειας της Α’ Θεσσαλονίκης, µε την περίοδο εκκίνησης της κοινοβουλευτικής τους διαδροµής να συµπίπτει, ενώ τους συνδέει – μαζί και με τον Σαμαρά – και η κοινή πολιτική τους… αντιπάθεια προς το πρόσωπο του νυν πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Διαβάστε επίσης

Καλώδιο: Μεικτά μηνύματα από τον ανασχηματισμό στην Κύπρο

Εκλογές ΔΣΑ: Κουτσολάμπρο στηρίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Λαφαζάνης: «Στον ΣΥΡΙΖΑ είναι σε πανικό λόγω Τσίπρα, τους έκανε τον επικήδειο στο Παλλάς»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MITSOTAKIS_MAXIMOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την σύγκληση του ΚΥΣΕΑ αποφάσισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

agrotika bloka
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Νεαρή γυναίκα «γειώνει» τον «κοινωνικό αυτοματισμό» και στηρίζει τα μπλόκα (Video)

sillipsi_poria_grigoropoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Για πλημμελήματα διώκονται οι 15 συλληφθέντες στην πορεία για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο

netflix_warner_new
MEDIA

Netflix – Warner Bros Discovery: Τα σενάρια έως την επισφράγιση του mega deal

androulakis_0812_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Αξιόπιστα μέσα μεταφοράς, ασφαλείς δρόμους και υποδομές που σέβονται κάθε κάτοικο» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

karamanlis 441- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Καραμανλή: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στους Έλληνες αγρότες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 14:12
MITSOTAKIS_MAXIMOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την σύγκληση του ΚΥΣΕΑ αποφάσισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

agrotika bloka
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Νεαρή γυναίκα «γειώνει» τον «κοινωνικό αυτοματισμό» και στηρίζει τα μπλόκα (Video)

sillipsi_poria_grigoropoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Για πλημμελήματα διώκονται οι 15 συλληφθέντες στην πορεία για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο

1 / 3