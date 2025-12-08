Καραμανλής και Βενιζέλος κατά Μητσοτάκη σήμερα σε εκδήλωση αντιπολιτευόμενης εφημερίδας – Παρών και ο Σαμαράς

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραµανλής και ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος θα είναι σήμερα το απόγευμα οµιλητές σε εκδήλωση της – σφόδρα αντιπολιτευόμενης – εφηµερίδας «∆ηµοκρατία», με αφορμή τα 15 χρόνια κυκλοφορίας της και µε θέµα «Κρίση της ∆ηµοκρατίας σήµερα».

Στο κοινό, στις πρώτες θέσεις προφανώς ,θα βρίσκεται και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς, προκειµένου να ακούσει τις τοποθετήσεις δύο πολιτικών του φίλων µε τους οποίους, τον συνδέουν πολλά.

Η συνύπαρξη Καραµανλή – Βενιζέλου όταν πρωτοακούστηκε πάντως ξένισε, ωστόσο οι δύο πολιτικοί, αν και προερχόµενοι από αντίπαλα στρατόπεδα, ουδέποτε έχουν συγκρουστεί ανοιχτά, καθώς η περίοδος που ο κ. Βενιζέλος ανέλαβε τα ηνία του ΠΑΣΟΚ συνέπεσε µε την εκκίνηση της µακράς σιωπής του κ. Καµαραναλή, έπειτα από την εκλογική ήττα του 2009.

Παράλληλα, Καραµανλής και Βενιζέλος έχουν αµφότεροι εκλεγεί ως βουλευτές της ίδιας περιφέρειας της Α’ Θεσσαλονίκης, µε την περίοδο εκκίνησης της κοινοβουλευτικής τους διαδροµής να συµπίπτει, ενώ τους συνδέει – μαζί και με τον Σαμαρά – και η κοινή πολιτική τους… αντιπάθεια προς το πρόσωπο του νυν πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Διαβάστε επίσης

Καλώδιο: Μεικτά μηνύματα από τον ανασχηματισμό στην Κύπρο

Εκλογές ΔΣΑ: Κουτσολάμπρο στηρίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Λαφαζάνης: «Στον ΣΥΡΙΖΑ είναι σε πανικό λόγω Τσίπρα, τους έκανε τον επικήδειο στο Παλλάς»