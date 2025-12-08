Αγροτικές κινητοποιήσεις: «Αγκάθι» για την κυβέρνηση οι παρεμβάσεις Καραμανλή – Σαμαρά, επιμένει ωστόσο στη «σκληρή» γραμμή

Εξ οικείων τα βέλη: κάπως έτσι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, υπέρ των αγροτών (και, εμμέσως, υπέρ των κινητοποιήσεών τους…) σε μια στιγμή που η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της για τα μπλόκα και καλεί τους κινητοποιούμενους αγρότες σε διάλογο, αλλά με ανοιχτούς δρόμους.

Το μήνυμα αυτό έστειλε, άλλωστε και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου στα social media, γράφοντας ότι «οι αγρότες έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικούν περισσότερα και καλύτερα. Αλλά οι λύσεις έρχονται μέσα από διάλογο. Οι ακραίες μορφές διαμαρτυρίας, όπως τα μπλόκα, μπορεί να εκφράζουν πίεση, αλλά τελικά δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων και δεν βοηθούν να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Η πόρτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι και θα είναι πάντα ανοιχτή για συζήτηση με αγρότες που θα έρθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα».

Παράλληλα, επιχειρώντας να εξηγήσει τις καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «κατανοώ τη δυσαρέσκεια που προκάλεσαν οι καθυστερήσεις, ωστόσο ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση, καθώς υπήρχε το σοβαρό ενδεχόμενο να διακοπεί η διάθεση των κοινοτικών πόρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι που αποφύγαμε με τη δημιουργία πλέον ενός αξιόπιστου και δικαιότερου συστήματος, που φέρει και τη σφραγίδα της ΕΕ», δεσμευόμενος, πάντως, ότι «οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, που είναι η συντριπτική πλειονότητα, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Όσα χρήματα δικαιούνται, θα τα λάβουν στο ακέραιο».

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, το «μήνυμα» που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση «θάμπωσε» από το διπλό «χτύπημα» που εξαπέλυσαν οι Κ. Καραμανλή και Α. Σαμαράς, τασσόμενοι απόλυτα στο πλευρό των αγροτών και αφήνοντας σαφέστατες αιχμές, τόσο για τη στάση της κυβέρνησης έναντι των κινητοποιήσεων όσο και για την ΕΕ και τα προβλήματα που έχει προκαλέσει με διάφορες πολιτικές της στον πρωτογενή τομέα (και) της Ελλάδας.

«Βαριά» κριτική από Καραμανλή

Μάλιστα, η κριτική του Κ. Καραμανλή κινήθηκε σε τρεις διακριτούς άξονες (υπήρξε κι ένας τέταρτος, για την υπερφορολόγηση των καπνικών προϊόντων από την ΕΕ, αλλά ήταν πιο εξειδικευμένος):

· Πρώτον, δικαιολόγησε τις κινητοποιήσεις των αγροτών, λέγοντας ότι πλέον αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης («Εκτίναξη του κόστους παραγωγής. Μειωμένες τιμές παραγωγού. Δυσανάλογα υψηλές τιμές για τον καταναλωτή. Καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Λειψυδρία. Ζημιές ή και ολική απώλεια ζωϊκού κεφαλαίου από επιδημίες. Συχνότερη και εντονότερη εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων. Ανεπαρκής ανθεκτικότητα των υποδομών στην σφοδρότητα των θεομηνιών. Καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων») και τονίζοντας ότι «οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους. Να ακούμε τη φωνή τους, να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους».

· Δεύτερον, κατακεραύνωσε την ΕΕ, υπογραμμίζοντας ότι στα παραπάνω προβλήματα του αγροτικού κόσμου «ήρθαν να προστεθούν τα καίρια πλήγματα στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων, που επέφερε η εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Για να επαληθευτεί για μια ακόμη φορά, αλλά δυστυχώς στις πλάτες των παραγωγών, ότι οι δογματικές εμμονές και οι στενόμυαλες τεχνοκρατικές αντιλήψεις όταν αγνοούν την κοινή λογική οδηγούν πάντα σε λάθη. Είναι ανησυχητικό, αλλά και εξόχως λυπηρό, η Κοινή Αγροτική Πολιτική, από ακρογωνιαίος λίθος της μεταπολεμικής κοινωνικής Ευρώπης, να αντιμετωπίζεται από την γραφειοκρατία των Βρυξελλών ως παρίας και ενοχλητικό απομεινάρι μιας άλλης εποχής».

· Τρίτον, άφησε αιχμές συνολικά για την πολιτική της κυβέρνησης για την περιφέρεια («Επανερχόμενος στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας θέλω να τονίσω εμφατικά ότι δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε και πολύ περισσότερο να αγνοήσουμε την κατά την γνώμη μου μεγαλύτερη. Αναφέρομαι στην απίσχνανση της περιφέρειας. Τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού. Την απροθυμία των νέων να ακολουθήσουν το αγροτικό επάγγελμα και την τάση φυγής από τον τόπο τους. Τάση που δυστυχώς ενισχύεται και λειτουργεί ως αντικίνητρο για την παραμονή των ανθρώπων της υπαίθρου στη γη τους από την κατάργηση κρίσιμων δομών και υπηρεσιών στην περιφέρεια: Σχολεία, Αστυνομικά Τμήματα, ταχυδρομικά γραφεία, τραπεζικά καταστήματα»), υπογραμμίζοντας, μάλιστα, ότι «η επαπειλούμενη ερήμωση της υπαίθρου συνιστά μείζονα εθνική απειλή. Ειδικά σε προμαχώνες του Ελληνισμού, όπως η Θράκη. Να έχουμε πάντα στο νου μας ότι μια πολιτική αποτροπής απειλών είναι περισσότερο πειστική όταν οι αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις ενισχύονται από μια σφύζουσα από ζωή παραμεθόριο».

«Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα»

Από την πλευρά του, ο Α. Σαμαράς περιορίστηκε σε μια δήλωση (ο Κ. Καραμανλής είπε τα παραπάνω σε ομιλία του σε εκδήλωση του ΣΕΚΕ), ωστόσο κι αυτός ήταν ιδιαίτερα σκληρός, καθώς υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Υπάρχει και η κοινωνία. Οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα. Διαμαρτύρονται κυρίως για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους. Δηλαδή για το μέλλον των παιδιών τους. Που βλέπουν απέναντί τους και την αφόρητη γραφειοκρατία του δικού μας δήθεν επιτελικού κράτους, αλλά και τις Βρυξέλλες».

Ο Α. Σαμαράς τόνισε ότι «η κυβέρνηση έπρεπε να αντισταθεί. Όχι να τα κάνει χειρότερα. Και να στρέφει την μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης. Αυτήν τη λάθος πολιτική θα την πληρώσει όλος ο Ελληνικός λαός ! Εκτός των άλλων, με νέα κύματα ακρίβειας… Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα! Με την ύπαιθρο ερημωμένη, ολόκληρη η Ελλάδα θα γίνει ακόμα πιο ευάλωτη. Χρειάζεται αναδιάρθρωση της παραγωγής μας. Και όχι… αφανισμός των παραγωγών μας».

«Πυρ ομαδόν» και από την αντιπολίτευση

Τα «πυρά» Καραμανλή και Σαμαρά ήλθαν να προστεθούν στην αυστηρή κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση το σύνολο της αντιπολίτευσης, οι αρχηγοί των κομμάτων της οποίας πραγματοποίησαν και «πέρασμα» από διάφορα μπλόκα: ο Σωκράτης Φάμελλος πήγε στα Μάλγαρα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφθηκε τη Νίκαια Λάρισας, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με τον Πάρη Κουκουλόπουλο, βουλευτή Κοζάνης επίσης βρέθηκε στη Νίκαια ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος επισκέφθηκε κι εκείνος τα Μάλγαρα. Όσο για τα όσα έγραψε στο σημείωμά του ο πρωθυπουργός, το ΠΑΣΟΚ σχολίασε λέγοντας ότι «ο πρωθυπουργός μάλλον θεωρεί τους αγρότες – όπως και συνολικά τους Έλληνες πολίτες – λωτοφάγους» και υπενθυμίζοντας ότι οι αγρότες δεν έχουν εισπράξει ακόμα μισό δισ. ευρώ από το 2024, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Κ. Μητσοτάκη ότι «επιμένει και στο κυριακάτικο μήνυμά του να απευθύνεται στην κοινωνία μιας άλλης χώρας και μιας διαφορετικής πραγματικότητας, μακριά από τα προβλήματα και τις αγωνίες του κόσμου».

Πού «ποντάρει» και τι προβληματίζει την κυβέρνηση

Προς ώρας, τα πράγματα στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων δείχνουν… παγιωμένα: οι αγρότες αρνούνται να κάνουν διάλογο, τονίζοντας ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, η οποία, από την πλευρά της ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει να κοπεί η χώρα στα δύο (κάτι που, πάντως, έχει συμβεί ήδη…). Οι πληροφορίες αναφέρουν, πάντως, ότι το Μαξίμου επενδύει σε δύο πράγματα:

· Πρώτον, σταδιακά θα ολοκληρωθούν οι προγραμματισμένες καταβολές, με το συνολικό ποσό να φθάνει τα 3,7 δισ. ευρώ και

· Δεύτερον, θα υπάρξει η φυσιολογική κόπωση από τις κινητοποιήσεις, αλλά και η ανάγκη για επιστροφή στις εποχιακές εργασίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με κομματικές πηγές, ο προβληματισμός σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει «στα κόκκινα», ενόψει και της κατάθεσης στις 11 Δεκεμβρίου του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού και ως «Φραπέ», αλλά και της γενικότερης εικόνας που έχει δημιουργηθεί ως σήμερα, ενώ… επικρέμεται και νέα δικογραφία, η οποία – λένε οι πληροφορίες – θα είναι επιπλέον επιβαρυντική για την κυβέρνηση.

Διαβάστε επίσης:

Πηγές Αμαλίας για αντιδράσεις: Βαθιά ενωτική η πρόταση Τσίπρα, η στάση απέναντί της «θα κρίνει πολλά για πολλούς»

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στις δηλώσεις Μητσοτάκη για τους αγρότες – «Ασύμβατος με την πραγματικότητα»

Στο πλευρό των αγροτών ο Αντώνης Σαμαράς: «Χωρίς αυτούς δεν υπάρχει χώρα»