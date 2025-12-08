search
08.12.2025 16:09

Κασσελάκης για Καραχάλιο: Κάθε μέρα βλέπει δράκους – Να βγάλει τον σκασμό και να αφήσει τις οικογένειες των Τεμπών ήσυχες

08.12.2025 16:09
kaselakis

Στην «αποκάλυψη» του Νίκου Καραχάλιου για τη Μαρία Καρυστιανού και τους… αστρολόγους της αναφέρθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης με ανάρτησή του στο Facebook.

O πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, αφού σχολίασε ότι ο κ. Καραχάλιος βλέπει «δράκους, φαντάσματα και μυστικές υπηρεσίες», σχολίασε ότι η υπομονή της κοινωνίας δεν είναι ανεξάντλητη και τον κάλεσε να «βγάλει τον σκασμό και να αφήσει τις οικογένειες των Τεμπών ήσυχες».

Αναλυτικά η ανάρτηση Κασσελάκη

«Κάθε μέρα και μια νέα αποκάλυψη από τον κ. Καραχάλιο.

Στην αρχή ότι εγώ είμαι πράκτορας της CIA.

Τώρα, ότι η Μαρία Καρυστιανού έχει σύμβουλο μια γερόντισσα από τη Συρία που μιλάει αραμαϊκά και μια αστρολόγο από το Χάρβαρντ.

Τι να πω.

Ο άνθρωπος όπου σταθεί και όπου βρεθεί βλέπει δράκους, φαντάσματα και μυστικές υπηρεσίες.

Σε λίγο θα κυνηγάει καλλικάντζαρους τα Χριστούγεννα στις γειτονιές της Αθήνας.

Το λέω και πάλι. Να βγάλει τον σκασμό και να αφήσει τις οικογένειες των Τεμπών ήσυχες».

Η φαντασία μπορεί να είναι ανεξάντλητη, αλλά η υπομονή της κοινωνίας όχι».

