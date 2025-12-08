search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

08.12.2025 20:18

Θερμή χειραψία Δένδια με Καραμανλή και Βενιζέλο στην εκδήλωση για τα 15 χρόνια της «δημοκρατίας» – Ποιοι έδωσαν το παρών (Photos)

08.12.2025 20:18
Περίσσεψαν τα χαμόγελα και οι αβρότητες μεταξύ των πολιτικών που δίνουν το παρών στην επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας «δημοκρατία», για τα 15 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία της, που πραγματοποιείται στο Καπνεργοστάσιο.

Κώστας Καραμανλής και Ευάγγελος Βενιζέλος, εκ των ομιλητών της εκδήλωσης, είχαν θερμή χειραψία με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, ο οποίος χαιρέτισε και τον Αντώνη Σαμαρά που βρέθηκε στην πρώτη σειρά καθισμάτων.

Ο πρώην πρωθυπουργός, είχε και θερμό εναγκαλισμό με τον Κώστα Καραμανλή και θερμή χειραψία και… πηγαδάκι με τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Τα φωτογραφικά κλικ απαθανάτισαν το πηγαδάκι του Κώστα Καραμανλή με τον σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή, υπό το βλέμμα της Νατάσσας Παζαϊτη.

Μεταξύ άλλων έδωσαν το παρών οι, Δένδιας, Λαλιώτης, Λαζόπουλος, Καμμένος, Τζαβέλλα, Παυλόπουλος, Σπανάκης, Βαληνάκης, Κουντουρά, Κόκκαλης,  Λαζόπουλος, Λιάνης, Αργύρης Ντινόπουλος, Μελισσανίδης, Λιαρέλλης, Βλάχος, Σαλμάς, Θάνου, Αντώναρος, Κασιμάτη, Κακλαμάνης, Κόκκαλης, Ζαχαριάδης, Μυτιληναίος,  Σπηλιωτόπουλος, Παπανικολάου, Μουρούτης, Παναγιωτόπουλος από OPEN,  Κουρής, Τσουκαλάς, Λατινοπουλου, Καββαθάς, Σπίρτζης, Δένδιας, Φορτσάκης, Χατζηθεοδοσίου.

