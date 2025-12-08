Κουτσόλαμπρος: «Προχωράμε μπροστά για έναν ΔΣΑ που θα προασπίζεται τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου»

«Το σημερινό αποτέλεσμα είναι μια νίκη όλων των δικηγόρων. Αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ), ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, μπορεί να προχωρήσει μπροστά με ενότητα, συνεργασία και συστηματική δουλειά. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Αφήνουμε πίσω μας κάθε ένταση, κάθε διαχωριστική γραμμή, κάθε τοξικότητα της προεκλογικής περιόδου», τόνισε ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, που αναδείχθηκε σε νέο πρόεδρο του ΔΣΑ.

Ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος έδωσε το στίγμα του λέγοντας ότι ο ΔΣΑ κατά τη διάρκεια της θητείας του θα είναι υπερασπιστής της Δημοκρατίας και των δικαιωμάτων. «Προχωρούμε όλες και όλοι μαζί. Με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις, αλλά με μία κοινή επιδίωξη: Έναν ΔΣΑ που να υπερασπίζεται τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, να προασπίζει το Κράτος Δικαίου, να προστατεύει τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και τις ελευθερίες και να αγωνίζεται για την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων του κλάδου. Για τη διασφάλιση του κύρους και της αξιοπρέπειας κάθε συναδέλφου.

Ανδρέας Κουτσόλαμπρος δεσμεύτηκε ότι θα είναι πρόεδρος όλων των δικηγόρων. «Η ευθύνη είναι μεγάλη και το έργο δύσκολο και σε δύσκολη χρονική περίοδο. Σας θέλω όλους δίπλα μου. Με τις ιδέες σας, την κριτική σας, τη συνεργασία σας. Δεσμεύομαι ότι θα είμαι πρόεδρος όλων των δικηγόρων, ανεξάρτητα από το ποιον ψήφισαν, ανεξάρτητα από ποιο πολιτικό ή κομματικό χώρο προέρχονται. Δεσμεύομαι ότι κανένας δεν θα μένει μόνος. Οσα είπα προεκλογικά ισχύουν στο ακέραιο.

«Ξεκινάμε μαζί μια νέα σελίδα για τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Για τη δικηγορία, τη Δικαιοσύνη, την κοινωνία, τους συναδέλφους μας.Σας ευχαριστώ και πάλι», κατέληξε.

Αναστασόπουλος: Η θητεία μου στα θεσμικά μας όργανα υπήρξε μια ύψιστη τιμή για μένα

Από την πλευρά του ο Δημήτρης Αναστοσόπουλος εγκαταλείποντας, όπως επιβάλλει η νομοθεσία, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από τρεις συναπτές θητείες εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του «σε όλους τους συναδέλφους με τους οποίους αγωνιστήκαμε σκληρά, όλα αυτά τα 11 χρόνια, για μια δικηγορία με μέλλον και προοπτική. Ο αγώνας αυτός δεν τερματίζεται ποτέ».

«Αντιμετωπίσαμε, όρθιοι, λάσπη και διαβολές. Κομματικά συστήματα και συμμαχίες κομματικών συστημάτων να μας λένε κομματικούς. Κατεστημένα να μας λένε συστημικούς. Παλιόφιλους και παλιούς συντρόφους υπουργών να μας λένε κυβερνητικούς. Και αυτούς που κρατάνε τα κλειδιά 11 χρόνια να μας λένε για αλλαγή», τόνισε.

Αναγνώρισε ότι δεν κέρδισαν τον εκλογικό μας στόχο, του σήμερα. «Αλλά οπωσδήποτε κερδίσαμε τον στόχο για τον οποίο παλεύουμε μια ζωή – και υπηρέτησε πάντα η παράταξή μας. Δείξαμε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους χιλιάδες συναδέλφους που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και την ψήφο τους και να τους διαβεβαιώσω ότι μας οπλίζουν με μια ισχυρή εντολή την οποία θα εκπληρώσουμε στο ακέραιο».

«Η παράταξή μας έχει ισχυρή εκπροσώπηση στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, την οποία θα αξιοποιήσει στο έπακρο για τα συμφέροντα του δικηγορικού σώματος. Η θητεία μου στα θεσμικά μας όργανα υπήρξε μια ύψιστη τιμή για μένα. Δεν άλλαξε σε τίποτε, το ξέρουν αυτό καλά φίλοι κι αντίπαλοι, την ακεραιότητα και την εντιμότητά του. Με έκανε καλύτερο δικηγόρο και καλύτερο άνθρωπο», κατέληξε.

O Ανδρέας Κουτσόλαμπρος συγκέντρωσε το 61,29% των ψήφων έναντι του 38,71% που συγκέντρωσε ο Δημήτρη Αναστασόπουλος.

Η συμμετοχή ανήλθε στο 40,61

