Όταν η Άννα Διαμαντοπούλου τραγούδησε παραδοσιακό τραγούδι

Με αφορμή την ονομαστική της γιορτή (η στήλη στέλνει τις ευχές της), φίλος της Άννας Διαμαντοπούλου αποκάλυψε άλλη μια πτυχή των ικανοτήτων της πρώην υπουργού.
Σε βίντεο που ανέβασε στο Facebook η Άννα Διαμαντοπούλου εμφανίζεται να τραγουδά ένα ιστορικό κοζανίτικο δημοτικό τραγούδι της Πρωτομαγιάς, επιδεικνύοντας και τις φωνητικές της δυνατότητες.
To τραγούδι είναι υπέροχο και η φωνή της πρώην υπουργού μια χαρά, κατά την άποψη της στήλης. Κρυφό ταλέντο η Άννα Διαμαντοπούλου…
