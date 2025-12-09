Παντρεύονται Γιάννης Ραγκούσης και Μαρίνα Κοντοτόλη: Η αναγγελία του γάμου τους

Τους… πρόδωσε η αναγγελία του γάμου τους που δημοσιεύτηκε στην «Καθημερινή».

Ο λόγος για τον Γιάννη Ραγκούση, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και την Μαρίνα Κοντοτόλη, βουλευτή Τρικάλων με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως αναφέρεται στην αναγγελία του γάμου τους, ο κ. Ραγκούσης θα παντρευτεί την κ. Κοντοτόλη στη Αθήνα.

Η Μαρίνα Κοντοτόλη, καταγόμενη από τη Γλυκομηλιά Καλαμπάκας, είναι επιχειρηματίας και επικεφαλής αλυσίδας κομμωτηρίων σε Αθήνα και Τρίκαλα.

Από τον προηγούμενο γάμο του με την Κατερίνα Ρούσσου, ο Γιάννης Ραγκούσης έχει τρία παιδιά, ενώ η Μαρίνα Κοντοτόλη έχει και αυτή δύο παιδιά.

