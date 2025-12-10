search
Ο Σιμόπουλος την είδε… Βίλχελμ Ράιχ αφήνοντας σύξυλους Στραβελάκη και Καραμήτρου – Φταίνε οι άλλοι για τα μπλόκα, όχι η κυβέρνηση

stratos_simopoulos_new

Ο Στράτος Σιμόπουλος σε… νέες περιπέτειες. Ο βουλευτής της ΝΔ θεωρεί ότι δεν φταίει η κυβέρνηση για τα αγροτικά μπλόκα και πως αυτή την άποψη – περί γαλάζιας ευθύνης δηλαδή – την πλασάρουν το ΠΑΣΟΚ και η αντιπολίτευση.

Και βρήκε ένα επιχείρημα να υπερασπίσει την άποψή του, κάνοντας τον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμήτρου να ξεσπάσουν σε γέλια το πρωί της Τετάρτης στο Open.

Τι είπε ο Σιμόπουλος. Πώς ενστερνίζεται την προτροπή του Βίλχελμ Ράιχ, ο οποίος λέει στο «Άκου, Ανθρωπάκο!» ότι ο άνθρωπος πρέπει να υπερασπίζεται την αλήθεια και τη δική του άποψη, ακόμα κι όταν είναι μόνος. Και ότι η στάση ενός και μόνο ανθρώπου μπορεί να επηρεάσει ή να αλλάξει τη στάση των άλλων.

Κάποιος να εξηγήσει στον Σιμόπουλο ότι μόνος του θα μείνει στην άποψη ότι φταίνε οι άλλοι και όχι η κυβέρνηση. Και καλό είναι να αφήσει τον Βίλχελμ Ράιιχ ήσυχο.

