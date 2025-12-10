Νέοι… αγροτικοί «πονοκέφαλοι» στη ΝΔ

Σαν να μην έφθαναν οι κινητοποιήσεις των αγροτών και τα μπλόκα σε δρόμους, λιμάνια και τελωνεία, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να αποκτήσει και νέο «πονοκέφαλο» περί τα αγροτικά θέματα.

Ο Σωτήρης Χατζηγάκης ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει βιβλίο με τίτλο «Θύμησες και διαλογισμός». Και στο βιβλίο αυτό, έχει ενημερώσει, θα δίνει απαντήσεις και για το περίφημο «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά» και τις επιδοτήσεις που είχε δώσει ως αρμόδιος υπουργός και στη συνέχεια η Κομισιόν ζήτησε να τις πάρει πίσω ως παράνομες.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είχαν αναφερθεί στη συγκεκριμένη περίοδο – ως παράδειγμα προς αποφυγή. Οπότε το βιβλίο Χατζηγάκη αναμένεται να αναζωπυρώσει την κουβέντα για το παρελθόν και, τουλάχιστον όπως μαθαίνει η στήλη, η κυβέρνηση δεν το θέλει αυτό, καθόλου μα καθόλου.

