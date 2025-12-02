Επέμβαση της ΕΛΑΣ στα μπλόκα των αγροτών θέλει ο Σιμόπουλος: Να τελειώνει αυτή η ιστορία ακόμη και με τη βία (video)

Την αγανάκτηση αλλά και την… ανησυχία του για τα μαζικά μπλόκα των αγροτών εξέφρασε το πρωί της Τρίτης (2/12) ο Στράτος Σιμόπουλος.

O βουλευτής της ΝΔ, χωρίς τον παραμικρό ενδοιασμό, εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρξει άμεση επέμβαση της ΕΛΑΣ. «Και με βία ακόμη», όπως χαρακτηριστικά είπε μιλώντας στο OPEN.

«Πιστεύω ότι πρέπει να επικρατήσει o νόμος και η τάξη. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα είτε έχουν δίκιο, που μπορεί να έχουν {…}. Όσο αυτή η ιστορία συνεχίζεται, τόσο τα μπλόκα θα δυναμώνουν», σημείωσε ο Στράτος Σιμόπουλος.

«Πρέπει να επέμβει η αστυνομία και να τελειώνει αυτή η ιστορία με το κλείσιμο των δρόμων {… } Πρέπει να αποκατασταθεί η κυκλοφορία», συμπλήρωσε για να πει λίγο μετά «και με βία ακόμη».

Μάλιστα, ο Στράτος Σιμόπουλος δεν… μάσησε ακόμα και όταν οι παρουσιαστές της εκπομπής «Ώρα Ελλάδος» του επισήμαναν πως η ΕΛΑΣ δεν είναι για να χτυπάει πολίτες.

«Η αστυνομία είναι για να επαναφέρει την τάξη», απάντησε… ορθά κοφτά.

«Πρέπει να επέμβει η αστυνομία αν χρειαστεί {…}. Πληρώθηκε σημαντικό μέρος από αυτά που έπρεπε να πληρωθούν. Να πάρουμε υπόψιν και πως η κυβέρνηση ως το τέλος του χρόνου θα δώσει 1,2 δισ», σημείωσε.

Την ίδια ώρα πάντως, οι αγρότες φαίνονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, με τα μαζικά μπλόκα να έχουν επεκταθεί σε πολλές περιοχές της χώρας πέρα της Θεσσαλίας, όπως τα Μάλγαρα, οι Ευζώνες και η Ημαθία, με τα τρακτέρ να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των κεντρικών αρτηριών.

