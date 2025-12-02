Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για τις συλλογικές συμβάσεις στο Μέγαρο Μαξίμου

Σε σύσκεψη, με αφορμή την Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, θα προεδρεύσει σήμερα (2/12) στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παρόντες θα είναι επίσης η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, καθώς και εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων.

Στις 16:00 ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο.

Στις 19:30 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Grant Thornton Consulting Νικόλαο Καραμούζη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Grant Thornton Βασίλη Καζά, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Future Unfold – Framing the Future of Technology», που διοργανώνει η Grant Thornton στο Μέγαρο Μουσικής.

