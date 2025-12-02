Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για τις συλλογικές συμβάσεις στο Μέγαρο Μαξίμου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε σύσκεψη, με αφορμή την Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, θα προεδρεύσει σήμερα (2/12) στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Παρόντες θα είναι επίσης η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, καθώς και εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων.
Στις 16:00 ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο.
Στις 19:30 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Grant Thornton Consulting Νικόλαο Καραμούζη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Grant Thornton Βασίλη Καζά, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Future Unfold – Framing the Future of Technology», που διοργανώνει η Grant Thornton στο Μέγαρο Μουσικής.
