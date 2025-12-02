search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

02.12.2025 08:00

Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για τις συλλογικές συμβάσεις στο Μέγαρο Μαξίμου

02.12.2025 08:00
mitsotakis_kerameos_new

Σε σύσκεψη, με αφορμή την Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, θα προεδρεύσει σήμερα (2/12) στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παρόντες θα είναι επίσης η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, καθώς και εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων.

Στις 16:00 ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο.

Στις 19:30 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Grant Thornton Consulting Νικόλαο Καραμούζη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Grant Thornton Βασίλη Καζά, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Future Unfold – Framing the Future of Technology», που διοργανώνει η Grant Thornton στο Μέγαρο Μουσικής.

Anora_Photo 1
ADVERTORIAL

 «Anora»: Το αριστούργημα των 5 Oscar για την κορυφαία ταινία της χρονιάς στη ζώνη SundayPremiere της Nova!

mitsotakis kerameos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τις συλλογικές συμβάσεις: Η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος αποτελεί έναν από τους πάγιους και κύριους στόχους της κυβέρνησης

trump madouro 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Τι ζήτησε ο Μαδούρο από τον Τραμπ για να παραιτηθεί – Πήρε αρνητική απάντηση

karkinos_ourodoxos-kisti_0212_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Νέα θεραπευτική επιλογή για τον μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης

iron-new
ΕΛΛΑΔΑ

ΗΡΩΝ: Από τα φθηνότερα της αγοράς το πράσινο τιμολόγιο

germanou
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: Οι ευχές για τα γενέθλια του Άγγελου Λάτσιου – «Ελένη μου έχεις μεγαλώσει ένα σπουδαίο παλικάρι» (Video)

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

aftokinito_elegxos_0112_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

vrazilia-19xronos
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Φρικτός θάνατος για 19χρονο με ψυχιατρικά προβλήματα – Τον κατασπάραξε λιοντάρι σε ζωολογικό κήπο (Video)

1 / 3