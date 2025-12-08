search
08.12.2025 22:48

Αλέξης Χαρίτσης: Η κυβέρνηση κυνηγά τους αγρότες και καλύπτει την πραγματική εγκληματική οργάνωση

08.12.2025 22:48
haritsis

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για «εγκληματική οργάνωση» σε βάρος αγροτών της Κρήτης «επειδή διαμαρτυρήθηκαν δυναμικά διεκδικώντας το δίκιο τους», αναφέρεται με δήλωσή του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

 «Εγκληματική οργάνωση οι αγρότες για την κυβέρνηση που βγάζει λάδι τους ΟΠΕΚΕΠΕδες» αναφέρει ο κ. Χαρίτσης και προσθέτει: «Οι λέξεις χάνουν το νόημά τους. Μιλάμε για την ίδια κυβέρνηση που άφησε στελέχη και μηχανισμούς της να στήσουν πραγματική εγκληματική οργάνωση για τη λεηλασία των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να ταϊστεί η εκλογική της πελατεία.

Για εγκληματικές ομάδες εντός και εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε στη Βουλή δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αλλά ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε να κλείσει η υπόθεση χωρίς καν να διερευνηθεί».

Χαρίτσης: Με τους αγρότες, μέχρι τη δικαίωση

«Η συκοφαντία, η τρομοκρατία και η όξυνση της κοινωνικής έντασης είναι πάντα τα εργαλεία της Δεξιάς όταν ο χρόνος της στην εξουσία τελειώνει. Οι αγρότες περιμένουν μήνες τα χρήματά τους και τελικά βλέπουν ψίχουλα. Οι κτηνοτρόφοι κλαίνε ανήμποροι καθώς χάνουν τα κοπάδια τους. Το κόστος παραγωγής εκτοξεύεται, τα καύσιμα και τα εφόδια γίνονται απλησίαστα.

Σε αυτό το τοπίο ασφυξίας, ο αγροτικός κόσμος μαθαίνει καθημερινά πως τα λεφτά που του έλειψαν έγιναν προκλητικός πλουτισμός για μεγαλοστελέχη της ΝΔ με τις πλάτες του κομματικού κράτους.

Σε όλη τη χώρα οι κινητοποιήσεις δυναμώνουν γιατί η κατάρρευση της υπαίθρου έχει γίνει καθολικό βίωμα. Οι άνθρωποι της παραγωγής δεν αντέχουν άλλο εμπαιγμό», συνεχίζει ο κ. Χαρίτσης.

Καταλήγοντας υπογραμμίζει: «Όχι, οι κινητοποιήσεις δεν είναι ακραίες. Είναι κραυγή αγωνίας. Και γι’ αυτό η κοινωνία οφείλει να σταθεί δίπλα τους. Την Πέμπτη θα είμαι στα μπλόκα της Θράκης. Κι αν φάω πάλι μήνυση όπως πριν λίγο καιρό στην Καρδίτσα, δεν πειράζει. Με τους αγρότες. Μέχρι τη δικαίωση».

