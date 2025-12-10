Λάδι στη φωτιά από τον Φλωρίδη: «Γκάνγκστερ» οι αγρότες που συμμετείχαν σε επεισόδια (Video)

Την ώρα που η κυβέρνηση απευθύνει έκκληση στους αγρότες να διαμορφώσουν αντιπροσωπεία, προκειμένου να συναντηθούν ακόμα και με τον πρωθυπουργό, ο υπουργός Δικαιοσύνης μοιάζει να ρίχνει λάδι στη φωτιά, με δηλώσεις που έκανε νωρίτερα.

Μιλώντας στο ΟΡΕΝ, ο Γιώργος Φλωρίδης ούτε λίγο ούτε πολύ αποκάλεσε «γκάνγκστερ» τους αγρότες που συγκρούστηκαν με την αστυνομία στην Κρήτη, λέγοντας ότι «οι κινητοποιήσεις πρέπει να γίνονται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τι λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου; Ότι όπου διαπράττονται εγκλήματα οι αστυνομικές Αρχές μπορούν να συγκροτήσουν δικογραφίες και οι εισαγγελείς να κάνουν διώξεις. Δεν υπάρχει κάποια απειλή. Δεν απειλείται κανείς από αυτούς που διαδηλώνουν μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας. Απειλούνται μόνο οι γκάνγκστερ, αυτοί που αναποδογυρίζουν περιπολικά και κυνηγούν αστυνομικούς».

Ωστόσο, ο υπουργός δεν σταμάτησε εκεί: παρά το γεγονός ότι – εκτός από τοπικού χαρακτήρα ζητήματα – οι κινητοποιούμενοι αγρότες έχουν ένα σαφές και γνωστό πλαίσιο αιτημάτων, ο Γ. Φλωρίδης υποστήριξε ότι δεν έχουν ακόμα καταλήξει ποια είναι τα αιτήματά τους. «Η κυβέρνηση διά του πρωθυπουργού έχει καλέσει τους αγρότες να προσέλθουν σε διάλογο συντεταγμένα με τα προβλήματα που τους απασχολούν. Αυτή η πρόσκληση μέχρι στιγμής δεν γίνεται αποδεκτή, γιατί, από ό,τι καταλαβαίνουμε, βγήκαν στους δρόμους και ακόμη δεν έχουν καταλήξει ποια είναι τα αιτήματά τους», είπε χαρακτηριστικά.

Δεν θέλουμε να γινόμαστε μάντεις κακών, αλλά δεν πιστεύουμε ότι τα όσα είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης λειτουργούν στην κατεύθυνση της καταλλαγής – το αντίθετο μάλιστα…

