Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: ΝΔ κατά Ανδρουλάκη – Θα διαγράψει τους κουμπαρους του που συνελήφθησαν στην Κρήτη; (Photo)

Κλιμακώνει την επίθεσή της κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, η ΝΔ με αφορμή τις συλλήψεις 15 ατόμων στην Κρήτη, για συμμετοχή τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πηγές της ΝΔ, «ανάμεσα στους συλληφθέντες για το κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ φέρονται να βρίσκονται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου και λογιστής Γιώργος Λαμπράκης και η σύζυγός του, δικηγόρος Χρυσάνθη Κουτάντου. Και οι δύο – όπως αποκάλυψε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης – ήταν ανάμεσα στους 130 “νέους επιστήμονες” που είχαν στηρίξει δημόσια τον Νίκο Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, ενώ η προσωπική τους σχέση είναι γνωστή – ο κ. Ανδρουλάκης έχει παντρέψει τον κ. Λαμπράκη».

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι «η σιωπή της Χαριλάου Τρικούπη είναι εκκωφαντική. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που μιλά καθημερινά για “ηθική” και “κάθαρση”»”, δεν έχει πει ούτε λέξη για την υπόθεση. Το ερώτημα είναι απλό: Θα ζητήσει άμεσα τη διαγραφή τους ή θα ισχύσουν και εδώ δύο μέτρα και δύο σταθμά; Η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να κάνει τη δική του».

